Karen Frøsig får 400.000 kroner i lønforhøjelse

Det er ikke kun Jyske Banks topchef Anders Dam, der har fået en massiv lønforhøjelse. Også topchef i Sydbank Karen Frøsig er kommet ud af 2017 med tykkere lommer.

Det afslører bankens netop offentliggjorte regnskab.

Hendes faste løn er således steget med 400.000 kroner på et år, og hun kunne således stikke 6,4 millioner kroner i lommen sidste år.

Til gengæld er det ikke lykkedes hende at flå kunderne for flere gebyrer, som det ellers har været sædvane for hendes konkurrenter. Sydbank fik nettorente- og gebyrindtægter for 3,9 milliarder kroner, hvilket er 100 millioner mindre end året før.

Alligevel lykkedes det at levere et resultat, der er en smule forbedret, sammenlignet med året før. Sydbank fik et resultat på 1,53 milliarder kroner mod 1,47 milliarder året inden.

Med lønforhøjelsen kan Karen Frøsig skrive sig ind i klubben for de bankdirektører, der har fået lønforhøjelser sidste år. Det tæller alt fra Nykredit over Danske Bank til Jyske Bank.