Karinas familie skulle til begravelse: Afvist ved grænsen

Selv om Karina Schou troede, at alt var i orden, da hendes mand og to børn kunne komme til mormorens begravelse på Bornholm, blev de alligevel mødt af en mur, da de skulle krydse grænsen til Sverige.

- Vi får en erklæring fra vores præst, hvor der står, at min mand og to børn skal til begravelse, vi har negative covid-test fra dem alle, og vi taler tilmed med det svenske politi, forklarer hun til Ekstra Bladet.

- Politiet og jeg fandt sammen frem til, at de godt kan rejse over Sverige. Vi diskuterer, hvordan det skal dokumenteres, og jeg forklarer, hvad vi har med, og så får jeg at vide, at det burde være okay.

Karina Schou befandt sig selv på Bornholm og var ved sin mors side til sidste.

Ikke nok

Men alle familiens papirer var ikke nok.

- Det var som om, at de ikke troede på, hvad vores ærinde var, uddyber Karinas mand Michael Schou.

- De stillede hele tiden spørgsmål om, hvornår hun var død, og hvor hun skulle begraves, selv om der står Rønne på den erklæring, vi fik fra præsten.

- De prøvede ikke at ringe til præsten?

- Nej. Det virkede ikke til, at der var noget gøre. Vi måtte jo heller ikke gå ud af bilen, og ungerne sad og hylede på bagsædet.

Michael og børnene kunne ikke køre gennem Sverige og til færgen i Ystad. Foto: Privat

En anden forklaring

Taler man med svensk politi, som Ekstra Bladet har gjort, bliver forvirringen lidt større.

For ifølge Ewa-Gun Westford, pressetalsperson hos den svenske polisregion Syd, så er forklaringen på afvisningen, at familien ikke har adresse på Bornholm.

Hun er bekendt med Schou-familiens sag og forklarer til Ekstra Bladet:

- Jeg beklager meget situationen. Men restriktionerne fra vores regering siger, fordi de ikke har hjemmeadresse på Bornholm, har de ikke lov til at køre gennem Sverige.

- Hver eneste person, der skal rejse ind i Sverige, skal have papirerne i orden, og det havde de, men de har ikke bopæl på Bornholm, så derfor blev de afvist, siger hun til Ekstra Bladet.

I alt hast måtte familien i stedet tage flyet til Bornholm for at endelig komme til Bornholm og til begravelse.

Reglerne siger noget andet

I reglerne står dette ifølge TV2 Bornholm ellers:

'En udlænding, der rejser til Sverige fra Danmark, nægtes indrejse til landet og bliver afvist. Dette gælder ikke for en udlænding, der 1. bor eller udfører sundheds- og medicinsk arbejde på Bornholm og rejser via Sverige mellem Bornholm og en anden del af Danmark, eller 2. udfører sundheds- og medicinsk transport.

Første og andet afsnit gælder ikke for 1. personer, der bor eller udfører arbejde i Sverige 2. personale, der transporterer varer og andet personale i transportsektoren 3. personer med presserende familieårsager.'

Det er særligt den sidste del, der får Karin Schou til at undre sig over, at hendes familie blev nægtet gennemrejse.

Sagen har også fået Danmarks Transportminister til tasterne.

Transportminister Benny Engelbrecht skriver i et opslag på Twitter om sagen:

'Jeg skal understrege at vi fra dansk regerings side ikke har mulighed for at bestemme over svenske myndigheders afgørelser. Vi fortsætter med at argumentere for en mere fri transitadgang på alle niveauer overfor svenskerne.'