Karneval i Rio: Så vildt er det

Februar er en sand fest i Rio de Janeiro i Brasilien.

Årets højdepunkt for mange brasilianere er kommet i form af det årlige karneval, som er blevet berømt verden over - og selvom karnevallet i den brasilianske storby officielt først starter 21. februar, så er festen allerede godt i gang.

Det skriver flere medier heriblandt The New York Times.

Således har tusindvis af mennesker allerede bevæget sig ud i det brasilianske gader klædt sig ud i sjofle og farverier kostumer til trods for, at regnen de seneste dage har væltet ned i Brasilien.

Klæder hunde ud

Paraden til karnevallet i Rio har grebet så meget om sig, at hundeejere klæder deres kæledyr ud og tager dem med til fest.

- Først så det meget mærkeligt ud, og de (hundene, red.) virkede nervøse, men nu nyder de det helt vildt. Det er en mulighed for dem til at lege med andre venner, siger hundejer Claudia Idelfonso, der ankom med en schnauzer, ifølge The New York Times.

Rio de Janeiro har en lang tradition med karnevallet, der første gang blev afholdt i 1929.

Karnevallet i Rio slutter 26. februar.

Du kan se de vilde billeder fra dagene op til karnevallet i videoen øverst i artiklen.