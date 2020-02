Karoline lod sig ikke stoppe af kørestol og respirator: Vandt bedste udklædning

En far har delt et billede af sin datters gennemførte fastelavnsudklædning, som er blevet til på trods af sygdom

Modgang kan vendes og blive til en styrke.

Sådan lyder moralen fra grafisk designer Tommy Bæk Søgaard, som hans yngste datter Karoline på otte år beviser til topkarakter.

Karoline lider af den kroniske sygdom CCHS, der gør, at hun ikke altid trækker vejret af sig selv. Derfor bruger hun respirator i mange af døgnets timer og har brug for en kørestol til både at fragte respiratoren rundt, men også til at aflaste sin træthed og svage muskler.

Tidligere har fastelavn af samme årsag været holdt i hjemmet, men Karoline ville rigtig gerne med til en 'rigtig' fastelavnsfest. Derfor ville hendes forældre ikke lade sygdommens besværligheder stoppe hende i at deltage ved årets fastelavnsfest på Frøbjerg Orte Friskole, hvor hun går nogle timer om ugen.

Gik all-in

Da det var allerførste gang, at Karoline fik mulighed for at komme med, skulle den have fuld skrald på udklædningen.

- Sygdomme og modgang tvinger en til at tænke anderledes. Selvom Karoline er syg, så er det slet ikke sådan, vi ser på hende, og det er heller ikke sådan, hun ser sig selv. Det gør nok også, at man kæmper ekstra meget som forælder. Derfor besluttede vi os for at gå all-in på udklædningen i år sammen med Karoline, fortæller Tommy Bæk Søgaard.

Familien har flere venner, der arbejder hos politiet, og som tidligere har vist deres patruljevogne og motorcykler frem til Karoline til stor glæde. Derfor bestemte hun sig for, at hun gerne ville klædes ud som politibetjent.

- Det har taget min kone flere dage at lave kostumet, for der var jo mange ting, der skulle gå op i en højere enhed med kørestolen og så videre. Men det er jo det hele værd, når man ser smilet på Karolines ansigt, fortæller Tommy Bæk Søgaard.

Glædeståre

Karolines første rigtige fastelavnsfest gik da også over al forventning. Hun vandt nemlig prisen for årets bedste udklædning på hele sin årgang.

- Hun sad med en glædeståre i øjet. Det sker af og til, at hun bliver så glad, at der må deles en tåre, fortæller Tommy Bæk Søgaard.

Han mener, at det også er sundt for de andre børn på skolen at opleve, at Karoline kan være med til festen på lige vilkår.

- Så kan de også se, at man sagtens kan være anderledes, men stadigvæk helt normal. Det tror jeg på, at de andre børn får noget ud af at opleve, lyder budskabet fra Tommy Bæk Søgaard.

På det erhvervsorienterede sociale medie LinkedIn har han også delt Karolines historie, som på kort tid har fået over tusind positive reaktioner fra blandt andet Jacob Risgaard fra Løvens Hule.

Karoline og forældrene tænker allerede på, hvad næste års udklædning skal være. De håber, at det måske kan være jagerpilot.