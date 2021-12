Karsten Ree: - Biltyv opfandt DBA

DBA fyldte 40 år i går, tirsdag. I den anledning fortæller Karsten Ree, at en engelsk biltyv fik ideen til guldkalven

Karsten Ree har mange milliarder grunde til at takke en biltyv fra England.

Biltyven fik nemlig ideen til Den Blå Avis - i dag DBA - løfter han sløret for i et længere interview med DBA guide.

- Det var en underlig englænder, der opfandt Den Blå Avis. Han ernærede sig ved lidt biltyveri og andre sjove ting, siger Karsten Ree til DBA Guide.

Det første spadestik til Den Blå Avis blev - ifølge Ree selv - grundlagt af englænderen Mike Abott i 1968. Han fandt på at lave den omvendte model, hvor annoncerne skulle være kvit og frit, mens selve avisen skulle koste penge.

- Han var en ’Rasmus Modsat’, der synes, aviserne stjal fra folket ved at tage for mange penge for folks annoncer, siger rigmanden til DBA guide.

31. oktober 1981 blev Den Blå Avis udgivet for første gang. I første omgang skulle den havde heddet 'Den Gule Avis', men i Sverige havde de allerede 'Gula Tidningen', hvorfor valget faldt på Den Blå Avis.

I 2008 solgte han virksomheden til eBay for 2,1 milliarder kroner.

Ville ikke gå digitalt

At Karsten Ree er en rigmand af den gamle skole er ikke gået mange næser forbi. Koryfæet var da også tæt på at gå glip af den helt store gevinst, da han havde svært ved at omstille sig til den digitale verden.

Og Den Blå Avis havde været så godt som død og begravet, hvis rigmanden havde stejlet på at undgå digitalisering af avisen.

- Jeg kan ikke lide det digitale. Jeg er ikke forelsket i det, og derfor er det også vanvittigt, jeg er blevet velhavende på det, fortæller Karsten Ree til DBA Guide.

Det var Frank Ludvigsen, der fik overtalt Ree til at gå digitalt, selvom Ludvigsen var bestyrelsesformand og Ree direktør i virksomheden. I virkeligheden var rollerne omvendt, siger han.

I 2014 satsede DBA udelukkende digitalt og afskaffede i den forbindelse den fysiske avis.

Virksomheden har i den grad tilpasset sig tiden, hvor DBA i dag har omkring 15,5 millioner digitale annoncer om året.