Karsten Ree: Det kan gå så frygtelig galt

DBA-rigmanden er så bevidst om sin egen dødelighed, at generationsskiftet i hans virksomheder nu har fået et kraftigt skub.

Tre af Karsten Rees sønner har nemlig siden december kunnet titulere sig som medejere af selskabet KR Holding C, hvor Karsten Ree tidligere var ene mand på tronen.

- For at få det gjort. Inden man dør, lød svaret fra Karsten Ree til mediet Finans, adspurgt om hvorfor skiftet skete nu.

A-B-C

Tidligere har sønnerne Christian og Oliver Ree også fået ejerandele i selskaberne KR Holding A og B, hvor de nu ejer henholdsvis 30 og 31 procent i hvert selskab, mens Karsten Ree selv blot ejer 10 procent af A-selskabet og 7 procent af B-selskabet.

Nu ejer hans tre sønner hver en tredjedel af selskab C, mens datteren Rikke Ree helt er blevet forbigået i generationsskiftet.

- Så der er mindst muligt at komme op og skændes over hos arvingerne. Det hører man tit om. At det kan gå så frygteligt galt. At de bliver uvenner mere eller mindre for livet. Det har jeg bestræbt mig meget for at undgå, siger Ree.

Overvåger - og blander sig

Om sin tilbagetrukne rolle i selskabet, udtaler Ree at han faktisk kun 'overvåger', men også 'blander' sig. Han har da også beholdt en vis ejer- og stemmeandel i virksomhedskonstruktionen KR Holding, mens direktør René Eghammer ligeledes bliver siddende på posten i selskabet Karsten Ree Holding.

- Det er ikke nogen rar fornemmelse at skulle dø. Men det skal man jo. Jeg er i hvert fald forberedt på det. Det har jeg arbejdet på i ni år, siger Ree.