Kasakhstans regering går af efter voldsomme protester

Kasakhstans præsident, Kassym-Jomart Tokajev, har onsdag godkendt, at regeringen går af. Det oplyser hans kontor.

Det sker efter voldsomme protester udløst af en prisstigning på brændstof.

Politiet gjorde brug af tåregas og chokgranater sent tirsdag for at drive hundredvis af demonstranter ud af den centrale del af Almaty, der er den største by i den centralasiatiske republik.

Protesterne begyndte i Mangistau-provinsen søndag. Det skete, efter at et prisloft på LPG, flydende gas, der blandt andet bruges i biler, blev ophævet lørdag. Derefter blev prisen på LPG mere end fordoblet.

Tokajev har beordret fungerende kabinetmedlemmer og provinsguvernører til at genindføre priskontrollen på LPG. Derudover ønsker han at udbrede den til også at omfatte benzin, diesel og andre 'socialt vigtige' forbrugsgoder.

Protesterne rystede landets omdømme som et politisk stabil og stramt kontrolleret land.

Det har det ellers brugt til at tiltrække hundredvis af milliarder af dollar fra udenlandske investeringer ind i sine olie- og metalindustrier i løbet af tre årtier med uafhængighed.

Tirsdag aften dansk tid erklærede præsident Kassym-Jomart Tokajev en to uger lang undtagelsestilstand for Almaty samt for Mangistau.

Han udtalte også, at inden- og udenlandske provokatører stod bag volden.

Derudover lød det fra præsidenten, at situationen var ved at blive bedre i de protestramte byer, efter at undtagelsestilstanden blev erklæret.

Ud over Almaty blev regeringsbygninger angrebet i byerne Sjymkent og Taraz over natten. Her blev 95 politibetjente såret i sammenstød ifølge indenrigsministeriet.

Politiet har tilbageholdt mere end 200 personer.

Præsident Kassym-Jomart Tokajev, som netop har afskaffet dødsstraffen i den tidligere sovjetrepublik, har styret landet siden 2019.

Han kom til magten efter Nursultan Nazarbajev, der i 30 år var enevældig præsident i det store land med omkring 19 millioner indbyggere.