Kaserne sender 400 soldater hjem

Forsvaret har besluttet, at alle medarbejdere, der ikke er absolut nødvendige for at løse kritiske opgaver, nu bliver sendt hjem indtil 1. april.

Det betyder blandt andet, at omkring 400 soldater på Varde Kaserne i Vestjylland netop nu er ved at blive sendt hjem. Normalt er der 600-800 ansatte på kasernen.

- Vi har fuld gang i hjemsendelserne i dag. Det sker for at udvise rettidig omhu og for at undgå smittespredning af corona, siger presseofficer Martin Hillmann fra Varde Kaserne.

Presseofficeren oplyser til Ekstra Bladet, at alt det personale, som ikke direkte knytter sig til løsningen af internationale militær-opgaver og nogle særlige uddannelser, bliver hjemsendt.

Dækker hinanden ind

- Den almindelige uddannelse og kursusforløb er suspenderet. Vi er både et efterretningsregiment og sergentskole. Omkring et hundrede værnepligtige og et lignende antal sergent-elever hjemsendes.

Yderligere to hundrede mand fra depoter, garager og værksteder hjemsendes også. Vi tilrettelægger samtidig hjemsendelserne således, at vi kan dække hinanden ind i tilfælde af sygdom. En chef og en næstkommanderende arbejder således ikke begge på kasernen. Den ene arbejder hjemmefra i en periode. Vi gør alt, hvad vi kan for at begrænse smittefaren og fastholde vores evne til at operere, fastslår Martin Hillmann overfor Ekstra Bladet.

Tænk jer godt om

Ifølge Hillmann er de kommende uger båndlagt.

Foto: Christer Holte

- Det er meningen, at de som kan arbejde via deres computer hjemmefra, gør det. Vi har naturligvis opfordret de hjemsendte soldater til at tænke sig godt om og forsøge at undgå at blive smittet i det omfang, det nu er muligt, siger presseofficeren.

Mens de fleste soldater på Varde Kaserne således hjemsendes, så må omkring 400 andre soldater på beredskabscentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge belave sig på, at de ikke må forlade beredskabscentrene før tidligst på mandag.

- Det har vi gjort, fordi vi har en frygt for, at vi ikke kan opretholde vores beredskab, hvis der bare er en eller to personer, der bliver smittet og så kommer tilbage og smitter de andre, siger brigadechef Stig Hammerhøj.