Kasi-Jesper langer ud efter forfatter: Hans bog er makværk

- Han har haft alle chancer for at reagere, hvis han mente, noget var taget ud af kontekst, siger forfatter Ole Hall

Den tidligere storsponsor i Brøndby IF - Jesper 'Kasi' Nielsen - er alt andet end tilfreds med forlaget Gyldendal Business og forfatter Ole Hall, der netop har udgivet biografien 'Kasi-Jespers kamp'.

Det gør Kasi-Jesper opmærksom på i et sponsoreret opslag på sin Facebook-side fredag aften.

Reaktionen kommer, efter at Ekstra Bladet torsdag fortalte, at Kasi-Jesper i bogen langer ud efter jøder og jyder. I bogen er Kasi-Jesper blandt andet citeret for at sige 'Det er med jyder, som med jøder (...) de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglade med, om du tjener penge.'

Kasi-Jesper er også citeret for at sige: 'De er dygtige forretningsfolk, men mange af dem er nogle rigtige snydepelse'.

I Facebook-opslaget skriver Kasi-Jesper blandt andet, at bogen er makværk, og han opfordrer folk til at lade være med at købe den.

'Come on. En journalist, der har jagtet mig i 6 år har skrevet en svinerbog om mig, jeg ikke vil være en del af eller læse korrektur på', skriver Kasi-Jesper.

'Han hiver citater ud af en kontekst og får mine bedste venner på EB til at markedsføre den', skriver han videre.

Kasi-Jesper skriver i sit opslag, at han intet har imod jyder eller jøder. Selv om han ikke afviser at skulle have sagt det, som han er citeret for, så antyder han, at citaterne kan være taget ud af en sammenhæng under foredrag, hvor han har forsøgt at være vittig med punchlines, der går helt til stregen.

Ekstra Bladet har fredag aften talt med forfatter Ole Hall, som afviser, at Kasi-Jesper skulle have afvist at give interviews.

- Det har han givet faktisk. Mange timers interview. Han er den suverænt mest citerede person i bogen. Han har i den grad haft lov til at præge bogen, fordi han er blevet interviewet om de mest dramatiske episoder i hans virke som forretningsmand og som menneske, siger Ole Hall til Ekstra Bladet.

Og om Kasi-Jespers mulighed for at præge indholdet i bogen, siger Ole Hall:

- Han har faktisk fået bogens næsten færdige manuskript til gennemsyn lang tid før udgivelsen. Han har fået lov til at komme med alle de forslag til rettelser, han måtte have. Han har kunnet gøre opmærksom på, hvis der var noget, jeg havde misforstået. Han har haft alle chancer for at reagere, hvis der var noget, han mente, var taget ud af en kontekst eller misforstået.

Ole Hall er imidlertid enig i, at det kan virke misvisende, hvis man alene tror, at bogen handler om Kasi-Jespers forhold til jyder og jøder, sådan som man kan få opfattelsen af, hvis man kun har læst avisers overskrifter om bogudgivelsen.

- Det er blot en lille del af det, han siger. Hvis man vil forstå den kontekst og det, han i virkeligheden taler om, og hans måde at handle på, så skal man læse bogen, siger Ole Hall.

Jesper Nielsen er i sportsverdenen kendt som manden, der pumpede et trecifret millionbeløb i Brøndby IF i perioden 2007 til 2012, samt som ejer af håndboldklubben AG København, der eksisterede fra 2010 til 2012 og vandt to danske mesterskaber.

Han har tjent sine millioner på smykkefirmaet Pandora, og hans virksomhed, Kasi-Group, havde i 2008 over 500 mio. i omsætning.

Kasi-Jesper blev i 2017 hevet i retten af Skattemyndighederne, da de mente, at han havde snydt ved at trække sin sponsorater til både Brøndby og AG København fra i skat. Han blev frifundet i begge sager.

Jesper Nielsen har nu lukket Kasi Group og i stedet kastet sig over et nyt smykkeprojekt, der går under navnet Amazing Jewellery.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Nielsen, men det har ikke været muligt,

