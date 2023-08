Kasper fanget i DSB's billet-kaos: - Skandaløst

Togturen til Aalborg var egentlig booket og betalt allerede 17. juli.

Men indtil for ganske nylig hang det i det uvisse, om Kasper Lidegaard og hans to døtre kom af sted. Den 40-årige familiefar fra København kan nemlig ikke længere se de Orange-billetter, han har købt, i sin DSB-app.

Hos DSB's kundeservice ville man ikke udstede nye billetter. I stedet tilbød de at annullere ordren mod et gebyr.

Kasper Lidegaard nåede at tage screenshots af, at hans billetter var købt. Privatfoto

Forsvundet i app

Kasper Lidegaard fortæller til Ekstra Bladet, at han rettede henvendelse til DSB's kundeservice, fordi han pludselig ikke kunne se de billetter, som han har købt i forbindelse med et besøg i det nordjyske hos sin bror 4. august.

Det gælder både på den gamle telefon, han købte billetterne på, og på sin nye telefon. Ifølge DSB's regler skal man kunne fremvise sin billet på den enhed, man har købt den på.

Hos kundeservice kunne man dog sagtens se hans billetter.

Tilbød at annullere

Da han mødte personligt op på Hovedbanegården i København for at tale med en DSB-ansat, kunne vedkommende endda oplyse ham om, hvilke sæder han havde reserveret, men kunne ikke udstede nye billetter til ham.

- Det eneste, de tilbyder, er at annullere mine Orange-billetter mod et gebyr på 40 kroner, og så vil de have, at jeg skal betale det firedobbelte for rejsen, indleder Kasper Lidegaard.

Ekstra Bladet har ligeledes set skriftlig dokumentation, hvor DSB tilbyder at refundere hans billet mod et gebyr på 40 kroner.

Det har efterladt ham dybt skuffet over den manglende hjælp.

- Jeg synes, at det er ansvarsløst. Det skyldes jo en fejl i deres app, som de ikke vil stå inde for, og jeg forventer helt klart, at de får det løst hurtigst muligt. Alt andet vil være skandaløst!

Tager drejning

Efter Kasper Lidegaard har taget kontakt til Ekstra Bladet og fortalt sin historie, har han sidenhen fået fat på DSB's presseteam. Her lykkedes det ham at få nye billetter til sig selv og sine to piger.

Han er dog stadig uforstående over, hvorfor det skulle være så svært at få et produkt, han kunne fremvise en kvittering for.