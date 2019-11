Kassen er tom efter skævert: Rigmand skyder millioner ind i nordjysk flyselskab

Flyselskabet Great Dane Airlines er fløjet gennem en del turbulens i firmaets første levemåneder, og nu er der igen ændret på ejerforholdene.

Den nordjyske rigmand Eigild B. Christensen ejer nu 90 procent af selskabet. Det sker, efter at det Aalborg-baserede flyselskab akut har haft brug for flere penge.

- Vi har brugt den kapital, vi havde, så vi er nødt til at skyde ny kapital ind, fortæller han til Ekstra Bladet.

Efter rigmandens kapitalindsprøjtning ejer Great Dane Airlines stifter og administrerende direktør, Thomas Hugo Møller, kun 10 % af firmaet. Foto: Ernst van Norde

Derfor har han netop postet 10,5 millioner kroner mere ind i selskabet. Det har gjort administrerende direktør Thomas Hugo Møller til minoritetsejer i det firma, han selv stiftede i februar i år.

- Jeg ønsker egentlig ikke at eje 90 procent, men med den hastighed det her skulle gå i, så vi ikke skulle stå i pengemangel, så var det sådan, det blev lige nu. Thomas får mulighed for senere at komme op i ejerandel igen, lover Eigild B. Christensen.

- Det har vi tabt penge på

Da flyselskabet gik på vingerne i juni, tilbød de udover charterture også ruteflyvninger til Nice, Dublin og Edinburgh, og det har været en fejl.

- Vi har brugt penge på at starte op med ruteflyvninger, og det vidste sig ikke at være særligt klogt. Det har vi tabt penge på, slår Eigild B. Christensen fast.

Derfor satser de nu primært på charterflyvninger, hvor rejseselskaberne tager den største del af risikoen for tomme sæder. Derudover ser ejeren også en forretning i såkaldte ad-hoc-flyvninger.

- Det er for eksempel, når en fodboldklub har behov for at leje et fly, så træder vi til der. Vi har allerede fløjet for Brøndby IF, forklarer han.

Ender med underskud

Svipseren med ruteflyvningerne er det ikke den eneste post, der har kostet dyrt for det nystartede firma.

- Det koster penge at starte et flyselskab. Der skal en vis organisation til, og det koster at bygge op fra bunden, siger Eigild B. Christensen.

- Men havde I regnet med, at I ville lave underskud her i det første regnskabsår?

- Ja, det er helt forventet, men det bliver lidt større, end vi havde regnet med.

- Hvor stort bliver jeres underskud i år?

- Det tør jeg ikke udtale mig om endnu. Jeg skal se tallene først, men det bliver et flot et, siger rigmanden med en god portion nordjysk selvironi.

Køber to fly til

På trods af røde tal på bunden mener Eigild B. Christensen stadig, at der er højt at flyve for Great Dane Airlines.

- Jeg kan stadig se det som en god idé og en god virksomhed med nordjyske arbejdspladser. Vi har allerede over 50 ansatte nu, og med de to nye fly, vi får, kommer vi op på cirka 100, fortæller han.

Allerede i næste uge ankommer der endnu et fly, og til april vil flåden tælle fire flyvemaskiner i alt. Great Dane Airlines ejer ikke flyene selv, men leaser dem af et andet af Eigild. B. Christensens selskaber - SEBC Aviation Leasing ApS.

Rigmanden købte sig ind i Great Dane Airlines, da den ene af firmaets to stiftere Duc Huy Nguyen trak sig fra ledelsen, efter at det blev afsløret, at han havde fusket med sit CV.

