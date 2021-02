Tirsdag var store dele af Danmark dækket af sne. Derfor er Ekstra Bladet taget til Ørstedsparken for at tage temperaturen på snehyggen i vinterferien

Et sneboldkast væk fra Rådhuspladsen ligger Ørstedsparken.

Når du passerer facaden, bliver du mødt af de snart 135 år gamle brydere. De har også lidt sne på sig. Men det ser ikke ud til at påvirke dem eller deres brydekamp.

Ude i parken står en pige sammen med sin bror. Deres ambitioner er høje, og deres snebold er stor.

- Kast den på mor! råber hun.

Hildur på fem og Ocean på tre er med deres mor ude at hygge i sneen. Om lidt finder de ud af, at de har brug for alle fire hænder for at kaste snebolden. Foto: Emil Agerskov

Snemænd, kælke og skøjter

Søen er frosset til is. Det nyder både børn, unge, voksne og ældre.

Tre generationer - mormor, mor og datter - leger sneboldkamp ved siden af en stor snemand. Både ham og familien har heldigvis fået taget sit halstørklæde på i kulden.

Et par skøjtere sidder på en bænk. De har lige taget deres skøjter af og tager sig en slapper, mens de snakker.

- Det er skønt lige at kunne komme ud at skøjte lidt, fortæller de.

Snemanden stod i midten af søen. Her holdt han øje med parkens gæster. Foto: Emil Agerskov

Ovre i hjørnet af issøen står Nima på tre år. Han står med en klump sne i sine bare hænder, og hans lyseblå hue er trukket ned over øjenbrynene.

Han er taget til Ørstedsparken med sin far, og de er i færd med at bygge et hus. Af sne, selvfølgelig.

Væggene i snehuset går faderen til knæene. Og Nima til skuldrene. Faktisk lige præcis til toppen af hans mørkeblå flyverdragt.

Kan du bedst lide slik eller sne?

- Slik, siger Nima og begynder at smile.