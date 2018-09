Kastellet invaderet af fodsoldater

Ecco giver hvert år danskerne muligheden for at kombinere gåture i København med godgørende formål. I år deltog omkring 14.000 gå-entusiaster i begivenheden.

Kastellets fornemmeste opgave er at forhindre en invadering af København, men søndag fejlede fæstningsanlægget fuldstændig.

Omkring 14.000 gåglade personer vandrede ind over Kastellets volde og bro, som en anden invaderende hær for at deltage i det årlige walkathon arrangeret af Ecco.

Alle havde de købt en billet for at få lov til at gå rundt i København på en af de seks forskellige ruter, der var mellem 6 og 42 kilometer lange. Oven i hatten fik de samtidig lov til at donere penge til et godt formål.

For hver kilometer hver person gik, blev der doneret 7,50 kroner til et formål, man selv havde valgt. I år var det muligt at sende sine kilometerpenge til enten SOS Børnebyerne eller Hjerteforeningen.

Grevinde Alexandra har tradition for at deltage i den årlige gåtur i selskab med sine to sønner, prins Nikolai og prins Felix. Alle tre var som traditionen foreskriver tilstede i år, hvor de spadserede rundt med helt almindelige sportklædte danskere.

Artiklen fortsætter under billedet.

Grevinde Alexandra var ude med prinserne Nikolai og Felix til årets Walkathon. Det var 16. gang, at hun deltog. Foto: Olafur Steinar Gestsson/ Ritzau Scanpix

Manglende oprydning

Selvom der var tale om en kæmpe hær, der knoklede i den gode sags tjeneste, var den lige så skidt til at rydde op efter sig selv, ganske som var det en krigsførende hær på slagmarken, der efterlader krigsmateriel efter et udkæmpet slag.

Arne Andersen har arbejdet som 'blå mand' på Kastellet og Nyboder i de sidste 16-17 år, og igen i år havde han fået opgaven med at rydde op efter de mange deltagere i walkathon. Han var ikke videre begejstret for de motionsglade personers manglende evne til at håndtere deres eget affald.

- Folk ser ikke de store 600 liters affaldscontainere, der står lige foran dem. De vil absolut benytte de små skraldespande, som så bliver overfyldte, fortalte Arne Andersen, imens han skiftede endnu en pose i en af de små spande.

Artiklen fortsætter under billedet.

Arne Andersen ville ønske, at de mange deltagere var bedre til at ramme skraldespandene, når de vandrer rundt på Kastellet. Foto: Kenneth Meyer

Alt-muligt-manden var dog glad for, at nogen faktisk benyttede de opstillede skraldespande, selvom de valgte de små, for ikke alle fandt det lige nemt at ramme dem med affaldet.

- Det er jo ikke sådan, at folk bukker sig ned og samler affaldet op, hvis de først har ramt ved siden af. Det må jeg jo så gøre for dem, fortalte Arne Andersen.

Den blå mand har en opfordring til arrangørerne af næste års walkathon.

- Tag mig med til råds, inden i opstiller skraldespandene, så kan jeg hjælpe med at få dem placeret rigtigt. Så slipper jeg for at skulle samle så meget affald op fra jorden.

Vandrestavene fra Ølstykke

De tre gå-veninder fra Ølstykke Mona Greve, Vibeke Buch og Connie Gebauer havde valgt at lufte deres vandrestave til årets Ecco Walkathon.

- Vi har gået ruten på seks kilometer, det er sådan en hyggeligt tur, fortalte de tre kvinder enstemmigt.

Artiklen fortsætter under billedet.

De tre veninder fra Ølstykke er vilde med at gå, og det er tredje gang de deltager i Ecco Walkathon. Foto: Kenneth Meyer

Det er ikke tilfældigt, at de alle har taget deres vandrestave med hele vejen fra Ølstykke, de er nemlig alle medlemmer af en lokal vandrestaveklub.

- Vi er egentlig 25 medlemmer i klubben, men det er kun tre af os, som går på den her rute i dag. Måske nogen af de andre er ude og gå på en anden rute, fortalte Mona Greve.

Første gang de tre veninder gik turen rundt på fæstningen var for tre år siden, og de er så vilde med den gode motion, at de allerede nu ved, at det også bliver til en tur til næste år.

I sidste ende, efter mange kilometers gåtur, formåede de tre veninder fra Ølstykke, sammen de omkring 14.000 andre fodsoldater, at samle 950.000 kroner ind til de to udvalgte godgørende formål.