Kastet rundt i systemet: Fireårig fik ikke hjælp

Et treårigt sygdomsforløb, hvor de er blevet kastet frem og tilbage mellem sygehuse, er ved at være nok for familien Andersen i Sønderjylland.

Familiens fireårige datter har de sidste tre år haft alvorlige problemer med maven.

Komplikationerne startede, efter hele familien havde omgangssyge i sommeren 2017. Efter en kort tid blev alle raske igen - alle på nær den dengang toårige Mille.

- Mille blev ved med at være dårlig. Vi tog til lægen og fik at vide, at det nok bare var en virus, og så fik vi nogle piller. Vi tænkte bare, det var mystisk, at vi andre var blevet raske igen, når hun ikke var, fortæller Milles mor, Sandra Andersen, til Ekstra Bladet.

Over det næste års tid bliver Mille ved med jævnligt at være syg, men det var først, efter at de pludselig finder blod i Milles afføring, at alarmklokkerne ringer.

- Da der kommer blod i afføringen, tager vi til lægen. Og der kan lægen godt kan se, at det nok bare ikke er en virus. Vi bliver i september henvist til specialisterne på Odense Universitetshospital (OUH), og der tænker vi, at det hele nok skal gå, fortæller Sandra Andersen.

Men det skulle vise sig, at de næste mange måneder langtfra skulle være smertefrie.

Fejl på tests, glemte prøver og ingen henvisning

Fra oktober 2018 og frem til i dag er familien endnu ikke blevet klogere på hverken Milles sygdom, eller hvordan hun skal behandles.

Det på trods af, at hun har været akut indlagt adskillige gange på Aabenraa Sygehus, været hos egen læge og været til adskillige undersøgelser på Odense Universitetshospital.

- Vi oplever to gange, at vi får lavet nogle tests, der pludselig ikke kan bruges, og som skal laves om. Vi oplever, at nogle prøver pludselig er 'blevet væk,' men så dukker de op igen efter en uge. Og vi oplever, at de lover at ringe tilbage, men ikke gør det. Vi føler simpelthen, at vi bliver kastet rundt, fortæller den fortvivlede mor.

Familien får til sidst nok og beder om at blive henvist til Hvidovre Sygehus - hvilket OUH siger ja til. Hvidovre har endnu ikke fået henvisning - og det er over to måneder siden.

I slutningen af maj 2019 får familien Andersen at vide, at Mille højst sandsynligt har tarmsygdommen Hirschsprungs sygdom - men da der var endnu en fejl på undersøgelsen, blev de nødt til at lave den engang til.

Det betyder, at familien stadigvæk ikke blevet klogere på, hvad de skal gøre for hjælpe Mille.

I afmagt vælger Sandra Andersen at lave en statusopdatering på Facebook, der i skrivende stund er delt over 8000 gange.

- Det er ikke noget, jeg normalt ville gøre, men jeg er simpelthen så fortvivlet. Jeg håber, det her kan hjælpe med, at der kommer styr på det, så Mille kan få en udredning, og vi kan få hende behandlet, fortæller moren til Ekstra Bladet.

En udredningsplan

Umiddelbart efter Ekstra Bladet gik ind i sagen og tog kontakt til OUH, har familiens situation ændret sig.

'Vi har haft et godt møde med forældrene i dag. Her har vi beklaget forløbet og sammen lagt en udrednings- og behandlingsplan for Mille,' svarer Marianne Skytte Jakobsen, der er ledende overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH.

Dette bekræfter Sandra Andersen over for Ekstra Bladet. Hun er naturligvis glad for, at der er blevet lagt en plan for Mille.

- Vi har aftalt, at Mille bliver indlagt på hospitalet, hvor hun vil blive observeret. Hun kommer til at være derinde, indtil de ved, hvad hun fejler præcist, og hvordan hun skal behandles, fortæller moren.

Hun er dog ærgerlig over, at der skulle gå så lang tid, før hun fik hjælp.

- Jeg er virkelig ærgerlig over, at der skal presseomtale og 9000 delinger på Facebook til, før de reagerer, mener hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at spørge OUH mere ind til Milles sygdomsforløb, men de har ikke ønsket at kommentere yderligere.