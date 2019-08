Katastrofal melding: 'Meget dårligt'

Prognoserne for verdens største koralrev er yderst dystre

Langtidsprognoserne for verdens største koralrev, Great Barrier Reef, er gået fra dårlige til 'meget dårlige'.

Det meddeler den officielle myndighed, der tager vare på koralrevet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang, at myndigheden, The Great Barrier Marine Park Authority, er kommet med denne vurdering.

- De omfangsrige konsekvenser af de rekordhøje overfladetemperaturer har resulteret i, at koralrevets økosystem er gået fra dårlig til meget dårlig tilstand, skriver myndigheden.

Ifølge myndigheden er det nødvendigt at gribe ind straks med 'stærke og effektive tiltag'.

- Koralrevet er kernen i Australiens identitet, og at forbedre dets fremtidsudsigter er afgørende, lyder det.

Udover at forhindre yderligere global opvarmning, bør man sætte ind for at forhindre direkte forurening af vandet fra landbrug i koralrevets område.

- Muligheden for at handle for at forbedre koralrevets langsigtede fremtid er nu, lyder det.

Arkivfoto: AP

Heftig kritik af regering

The Great Barrier Marine Park Authority udsender en rapport om koralrevets tilstand hvert femte år, og den seneste rapport kommer på et tidspunkt, hvor kritikken af den australske regering ligger på et stabilt højt niveau.

Således har regeringen prioriteret at tilgodese kulindustrien og landets eksport frem for at tage hensyn til klimaet. Og Australiens udledning af drivhusgasser har i 2019 fortsat en trend fra de seneste fire år, hvor mængden kun er steget.

Australiens regering har dog hele tiden fastholdt, at de mener, at de overholder forpligtelserne fra Paris-aftalen, og at landets udledning langt undergår de mest forurenende lande.

Og selvom regeringen erkender de udfordringer, den nye rapport peger på, er der ikke meget, der tyder på, at man har tænkt sig at lave nye tiltag.

- Denne rapport peger på klimaforandringer som den største trussel mod koralrevet, siger miljøminister Sussan Ley ifølge AFP.

- Vi tager de tiltag, som vi er forpligtet til som følge af Paris-aftalen, siger hun.

Miljøforkæmpere vil nu bruge den nye rapport til at lægge yderligere pres på premierminister Scott Morrison, som fortsætter med at bakke op om øge produktionen af kul.

The Great Barrier Reef strækker sig over 2300 kilometer, og det har været på UNESCO's verdensarvs-liste siden 1981. FN har bedt om at få tilsendt den nye rapport, så man i 2020 kan tage stilling til, om revet stadig skal være på listen.