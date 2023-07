Katastrofe for Hellerup-ugen: Mousserende vin kaldes tilbage

Åh åhh ...

Med kun godt en uge til, at Hellerup-ugen skydes i gang i Skagen, er det værst tænkelige sket.

Et parti flasker fra Charles de Fère med mousserende vin er blevet kaldt tilbage, fordi der er risiko for, at flaskerne går i stykker.

Og det er ikke bare almindelige flasker. Nej, det er såkaldte Magnum-flasker, der indeholder 1,5 liter - altså Skagen-gæsternes favoritstørrelse.

Flaskerne er blevet solgt i Føtex-butikker i hele landet.

Ud over at ødelægge oplevelsen, når man forsøger at skyde proppen af med en sabel, så er der også i den alvorlige ende risiko for, at man kan få snitskader, hvis flaskerne går i stykken.

Fødevarestyrelsen råder derfor forbrugerne til at kassere flaskerne eller levere dem tilbage til den butik, hvor de er købt.

Detaljer om produktet:

Charles de Fère, Brut Magnum 1,5 L

Nettoindhold: 1500ml

Lot nummer: L2316504

EAN-stregkode nr.: 3277190002870