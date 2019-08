Katastrofe fortsætter ufortrødent: Større end hele EU

På tredje måned raserer heftige skovbrande i store områder i den arktiske cirkel.

Særligt i Sibirien i Rusland har brandene stået på siden juni, men også i Alaska og i Grønland har man været plaget af de voldsomme og usædvanlige brande.

Senest har brandene i Grønland ført til, at man har bedt Danmark om hjælp til at få bugt med flammerne.

Traditionelt set er de arktiske regioner afgørende i forhold til at køle klimaet ned, men i denne sommer har området samtidig bidraget med store mængder CO 2 fra de voldsomme brande.

Således har brandene i Rusland, Alaska, Grønland og Canada ifølge The Guardian udledt 50 megaton CO 2 i juni, 79 megaton i juli og indtil videre 25 megaton i august. Til sammenligning udledte Danmark 33,5 megaton i hele 2017.

'Perfekte betingelser'

De voldsomme skovbrandes varighed og udslip går langt over det, man tidligere har registreret. Således har man tidligere højst registreret skovbrande, der har varet nogle få uger.

- Vi har ikke set det her før. Brandens intensitet er stadig et pænt stykke over gennemsnittet, siger forskeren Mark Parrington fra Copernicus Atmosphere Monitoring Service til The Guardian.

Også Kazakhstan har været plaget af skovbrande. Senest søndag, hvor dette billede er taget. Foto: Pavel Mikheyev/Reuters/Ritzau Scanpix

Han forklarer, at de usædvanligt høje temperaturer og ringe grad af fugtig jord har skabt de perfekte betingelser for antændelse af brandene.

Foreløbig er det især de russiske skov- og naturområder, der har lidt under de voldsomme brande. Det vurderes, at der i løbet af to måneder er brændt 4,3 millioner hektar skov i Sibirien.

Som reaktion på de voldsomme brande har Rusland indsat dele af hæren i slukningsarbejdet, ligesom at fire sibiriske regioner har erklæret undtagelsestilstand.

Rusland kæmper en nærmest forgæves kamp mod flammerne. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Kæmpe røgsky

Mens det er et enormt areal, der er brændt, så udgør røgskyen fra branden et endnu større areal, lyder det fra Antti Lipponen fra Finlands Meteorologiske Institut.

Han anslår, at røgen udgør et samlet areal på fem millioner kvadratkilometer.

- Til sammenligning udgør EU et areal på 4,5 millioner kvadratkilometer, og arealet af det sammenhængende USA er omkring 8,1 kvadratkilometer, siger han.

De voldsomme skovbrande har sat sit præg på dagligdagen i Sibirien. Her i byen Ust-Ilimsk i Irkutsk. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Den massive røgsky har kurs mod nordøst, hvor den ventes at ramme Alaska, som i de foregående 20 år har været ramt af rekordstore skovbrande.

- Drivhusgasudledningen fra disse skovbrande kan forværre den globale opvarmning i de kommende årtier, lyder det fra Carly Phillips fra Union of Concerned Scientists.

Domino-effekt

Udover at udlede CO 2 - og i sig selv skabe varme - medfører skovbrandene også, at der falder sod og aske på is og sne i de arktiske områder, hvilket betyder at der ikke bliver reflekteret lige så meget sollys, og dermed bliver der optaget endnu mere varme, som får isen til at smelte hurtigere.

Også i Europa har der i år været flere skovbrande. Senest på Gran Canaria, hvor 1000 mennesker i weekenden blev evakueret på grund af voldsomme skovbrande.

I sidste uge var der også større brande på La Palma. Foto: Deiree Martin/AFP/Ritzau Scanpix

Brandene kommer samtidig med et år, hvor juli måned er blevet målt til at være den varmest nogensinde på kloden, og i juli blev der slået flere varmerekorder i det sydlige Europa.

