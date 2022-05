Katedral ringer 1000 gange for en million coronadøde i USA

Katedralen i forbundshovedstaden Washington D.C. har mandag ringet tusind gange for at markere, at USA nærmer sig en dyster milepæl med én million døde med coronavirus.

Målt i absolutte tal er USA det land i verden, der har registreret flest coronarelaterede dødsfald foran Brasilien, Indien og Rusland.

Siden pandemiens begyndelse har USA registreret 997.733 ifølge tal fra Johns Hopkins University. Det svarer til knap 300 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Danmark med 6244 coronarelaterede dødsfald registreret 107 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Katedralklokkerne i USA ringede fra omkring klokken 16 mandag lokal tid - svarende til mandag aften dansk tid.

Hvert et ring repræsenterede 1000 døde med coronavirus, og begivenheden blev sendt live på YouTube.

Klokkerne har tidligere ringet under triste milepæle i løbet af pandemien, såsom i september 2020, da USA havde registreret 200.000 dødsfald.

USA har oplevet en stigning i antallet af daglige smittetilfælde i de seneste uger, hvor mundbindskrav er blevet ophævet. Mundbind er nu blot anbefalet på indendørssteder for et flertal af landets indbyggere.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er dog aftaget de seneste måneder.

For tre måneder siden - i februar - passerede USA 900.000 døde, mens der blev registreret 800.000 døde i december med blot halvanden måned mellem de to milepæle.

Da USA markerede en halv million døde med covid-19, bemærkede præsident Joe Biden, at det var et højere dødstal end de amerikanske tab under Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig og Vietnamkrigen tilsammen.

I alt har coronapandemien forårsaget mellem 13 og 17 millioner dødsfald på verdensplan i perioden mellem 1. januar 2020 og 31. december 2021 ifølge det seneste estimat fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.