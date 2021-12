Katjiiing! Ansatte får 600 kr. for at lade sig teste - per gang

Ansatte i Kriminalforsorgen, der ikke er vaccineret, kan tjene flere tusinde kroner i tillæg til deres løn om måneden i kompensation for at lade sig teste for at møde på arbejde efter krav om coronapas på arbejdspladsen

Krav om coronapas for de ansatte i de danske fængsler kan vise sig at være en guldrandet forretning for ansatte, der ikke er vaccineret.

For at opfylde kravet om coronapas skal ansatte i Kriminalforsorgen lade sig teste hyppigere, hvis de ikke er vaccineret, og de kan de score op til 900 kr. pr. test, fordi de skal opfylde kravet om coronapas på arbejdspladsen.

Det fremgår af en aftale mellem Fængselsforbundet og direktionen i Kriminalforsorgen.

Det skriver HR-direktør i Kriminalforsorgen Mik Grüning til Ekstra Bladet.

'Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet er enige om, at test for COVID-19 i arbejdsmæssig sammenhæng som udgangspunkt skal foretages i arbejdstiden'.

'Fængselsbetjente arbejder imidlertid i vagtplaner, og grundet den akutte bemandingssituation er det vanskeligt at få omlagt vagterne sådan, at tests kan foretages i arbejdstiden. Desuden kan det medføre overarbejde, hvis tests foretages i arbejdstiden', skriver HR-direktøren.

Dermed kan det ligge en økonomisk gulerod ved ikke at være vaccineret, mens de vaccinerede med dertil coronapas, ikke har samme mulighed for kompensation

Hvis en ikke-vaccineret ansat skal teste sig to gange om ugen gennemsnitligt, løber det op i små 5000 kroner ekstra om måneden. Hvis det gennemsnitligt er tre gange om ugen, bliver beløbet ca. 7000 kroner om måneden.

Kriminalforsorgen vil ikke svare på, hvorvidt de finder kompensationen fair, eller om det er i den høje ende.

Op til 900 kr. i kompensation pr. test

Fra 8. december 2021 blev det et krav for fængselsansatte at kunne fremvise coronapas for at møde på arbejde. Det kan nu vise sig at være en god forretning for de ansatte, hvis de bliver pålagt at blive testet for at møde på arbejde og testningen skal foregå i deres fritid.

I den ovenstående situation vil de ansatte blive kompenseret med 600 kroner pr. test. Bruger de mere end to timer på testen (inklusive eventuel kø og transport) aflønnes det yderligere med 300 kroner pr. påbegyndt time.

'Der er indgået en lokalaftale med Fængselsforbundet om økonomisk kompensation, når tests foregår uden for arbejdstiden. Alternativet ville være, at medarbejderen honoreres for en inddraget fridag, når vedkommende testes på en fridag, hvilket ifølge statens arbejdstidsaftale medfører godtgørelse på minimum ni timer', skriver Mik Grüning.

Kompensation på statslige arbejdspladser

Mik Grüning fortæller, at kompensationsordningen er i overensstemmelse med andre statslige arbejdspladser.

'Ligesom andre statslige arbejdspladser skal kriminalforsorgen kompensere medarbejdere for den tid, der bruges på at blive testet for COVID-19 i arbejdsmæssig sammenhæng, hvis testen ikke kan gennemføres inden for normal arbejdstid', skriver Mik Grüning.

Og den samlede regning for kompensationen i Kriminalforsorgen? Det ved de ikke.

'Kriminalforsorgen har ikke noget estimat på, hvor meget der vil blive udbetalt i kompensation for tests for at kunne fremvise coronapas, da vaccinationsstatus er personlige helbredsoplysninger, som kriminalforsorgen ikke har kendskab til, skriver HR-direktøren.

Timeløn i kompensation

I Region Hovedstaden bliver der også givet kompensation til ansatte, der skal lade sig teste, fordi der også her er krav om coronapas på arbejdspladsen.

'Medarbejdere, der skal testes for at opfylde kravet om gyldigt coronapas eller et konkret pålæg om test, bliver kompenseret jf. loven, hvis det ikke er muligt at lade sig teste i arbejdstiden. På langt de fleste arbejdspladser i Region Hovedstaden er der dog adgang til test for medarbejdere'.

Beløbet er dog langt mindre, end det er tilfældet for ansatte i Kriminalforsorgen.

'Hvis det ikke er muligt at få foretaget testen inden for den sædvanlige arbejdstid, får medarbejderen kompensation for den tid, vedkommende bruger for at blive testet. Dvs. også eventuel transporttid samt tid på at stå i kø. Kompensationen er den normale timeløn uden særydelser', skriver Region Hovedstaden i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.