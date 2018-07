Katjing! Derfor skal 2,5 millioner danskere kigge ekstra godt på juli-lønsedlen

Det er i disse dage, at danskerne endelig kommer til at mærke regeringen og Dansk Folkepartis nye skatteaftale.

2,5 millioner danskere kan se frem til at flere penge mellem hænderne, da aftalen betyder, at der kommer skattelettelser for fem milliarder kroner.

Det er særligt to nye fradrag, der kan komme dig til gode.

Betal til din pension

Jobfradraget skal gøre det mere attraktivt at gå på arbejde for de laveste indkomstgrupper, mens pensionfradraget skal motivere folk til at indbetale mere til pensionen.

- Det, folk vil mærke mest, er det nye skattefradrag på indbetalinger til pensioner, siger Lotte Dige Toft, der er kontorchef hos SKAT.

Det er særligt lønmodtagere, der nærmer sig pensionalderen, der kan nyde godt af de nye regler.

- Hvis du er 55 år, får du nu et fradrag på 20 procent på indbetalinger op til 70.000 kroner, du laver til din pension.

- Det vil sammenlagt give et fradrag på 14.000 kroner. Er man yngre, vil man få et fradrag på 5800 kroner.

Du kan selv beregne, hvor meget du får ud af den nye skatteaftale lige her.

Flere penge

Jobfradraget er direkte styret af, hvor høj en indkomst du har.

- Tjener man mere end 187.500 kroner om året, er man berettiget til jobfradraget på 4,5 procent af den del, der overstiger 187.500 kroner. Det beløb kan maksimalt komme op på 1400 kroner.

Og lægger man alle fradragene sammen, kan man være heldig og pludselig stå med en pæn pose penge.

- Indbetaler man de maksimale fradragsberettigede beløb, vil danskerne i gennemsnit stå med 3640 kroner ekstra i hånden i 2018. I 2020 vil det beløb være steget til 5800 kroner.

Du skal ikke røre en finger

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvilke fradrag man er berettiget til.

Men det gode ved de nye fradrag er, at man ikke skal røre en finger for, at de skal komme en til gode. Anbefalingen lyder dog, at det altid er en god idé at have styr på, at oplysningerne på forskudsopgørelsen er korrekte.

- De fleste vil gerne betale, hvad de skal i skat. Derfor er det vigtigt, at man har styr på, hvad der står på opgørelsen.

- Sker der nogle ændringer i ens indkomstforhold, er det vigtigt, at man indberetter det på forskudsopgørelse, siger kontorchefen.

Falske mails

Er du i tvivl om, hvorvidt den mail du har modtaget, er ægte, er der råd at hente.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Rikke Madsen hos Skat, der her kommer med et par gode råd.

- Hvis man på nogen måde er i tvivl, kan man hurtigt selv tjekke, om en mail er falsk ved at gå ind på www.skat.dk/falskemails.

- Vi ville aldrig nogensinde bede om kontooplysninger, beløb eller andre personlige oplysninger i en mail. Det eneste, vi opfordrer til, er at gå ind på tast-selv på skat.dk og tjekke din årsopgørelse, siger Rikke Madsen.

