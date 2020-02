Katolsk præst: Kvinder der får aborter er værre end pædofile

Abort er mord på uskyldige børn.

Sådan lyder det fra Richard Bucci, der er lokal præst i West Warwick i den amerikanske stat Rhode Island.

Han er kommet i modvind efter han i sidste uge skrev et læserbrev til en lokal avis, hvor han navngav flere politikere, som han ikke mente skulle have retten til hverken at få nadver, blive gudforældre, overvære bryllupper eller overhovedet have en rolle i nogen kirkelige funktioner. Det drejede sig udelukkende om politikere, der havde stemt for statens nye abortlov.

- Der er ikke nogen andre moralske emner, hvor man kan sammenligne pædofili med abort. Pædofili slår ingen ihjel, men det gør dette, sagde Richard Bucci, der er præst i Sacred Heart Church i West Warwick, da han forsvarede sit læserbrev overfor NBC 10. Han uddybede - uden at bakke sin påstand op med videnskabelige beviser - at der ifølge ham er flere børn, der er blevet 'dræbt' af abort end der findes børn, der er blevet misbrugt seksuelt.

Ingen fremtid for aborteret barn

Richard Bucci mente ikke, at der kunne være nogen, der var overraskede over den holdning, eftersom den katolske kirke har været 'fortalere for liv i over 2000 år'.

Præstens udtalelser blev omtalt af flere medier, og tirsdag måtte han trække lidt i land. Holdningen stod han dog stadig ved.

- Jeg skulle have gjort det det mere klart, at jeg ikke mente, at personen, der er blevet misbrugt fysisk, har lidt af det.

- Specielt et barn, som sætter sin lid til gud, om det så er en præst, en rabbiner, en onkel eller en forælder. Det er sikkert og vist, siger Richard Bucci ifølge blandt andre USA Today og NBC 10.

- Jeg fokuserede på det faktum, at der ikke findes nogen fremtid overhovedet for et ufødt barn, der bliver aborteret, hvorimod et barn, der bliver misbrugt, i det mindste kan leve et liv og opnå ting med en stor indsats og terapi og medicin.