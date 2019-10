Katrina siger jobbet op: Vil gå hjemme og passe på manden

Katrina Holte har startet et helt nyt liv, hvor hendes største mål er, at hendes mand har det godt

Hver morgen klokken 6.30 står Katrina Holte op for at lægge sin mands tøj klar til ham, inden hun bevæger sig nedenunder for at lave ham morgenmad og gøre hans frokost klar, som han tager med på kontoret.

Derefter går hun i gang med at rengøre familiens hus, ordne vasketøjet og stryge, inden hun går i gang med forberede aftensmaden, der altid bliver lavet fra bunden af og altid står på bordet, når hendes mand Lars kommer hjem.

Sådan har Katrinas liv dog ikke altid set ud. For et år siden besluttede hun at sige sit kontorjob op for at leve som 1950'er hjemmegående husmor og tage sig af sin mand, der arbejder som ingeniør.

Det fortæller den canadiske kvinde til Mirror.

Efter at være blevet stresset på arbejdet, besluttede den 30-årige sig for at opgive sin karriere og i stedet leve en vintage-livsstil.

- Jeg føler, at jeg lever det liv, jeg altid har ønsket mig. Det er mit drømmeliv, og min mand deler den drøm. Det er hårdt arbejde. Jeg gør meget rent, men jeg elsker det, og jeg elsker at tage mig af min mand. Min mand sætter også stor pris på det. Men selv hvis jeg, gud forbyde det, havde middagen klar for sent, så ville han ikke blive sur. Men jeg kan se på ham, at det betyder meget for ham, at det serveres på samme tidspunkt.

Ifølge Katrina slapper hendes mand meget mere af, når der er gjort noget ud af middagen og bordopdækningen i det lille hjem.

Alt er som i 1950'erne

Hun har valgt at tage livsstilen til det ekstreme og går kun i kjoler inspireret af 1950'erne, som hun selv syer, og hun har dekoreret hjemmet med møbler fra perioden.

- Jeg er helt enig med de gamle værdier. Det at være en husmor og tage sig af en familie og passe godt på folk.

Katrina lever helt som en husmor i 1950'erne og selv hendes motion er modelleret efter, hvordan kvinder dengang holdt sig i form.

Den makeup kvinden bruger er også de samme mærker, som der blev brugt i 50'erne.

Parret ser også kun gamle tv-serier, spiller brætspil om aftenen og læser. De bruger slet ikke moderne underholdning.

Musikken i hjemmet er da også fra en grammofon, hvor de hører Doris Day eller Frank Sinatra på.

Hun håber, at andre kvinder vil forstå hendes valg.

- Jeg tror, at vi som kvinder skal støtte hinanden mere. Hvis en kvinde siger, at hun gerne vil være husmor, så skulle vi ikke sige, at det ikke er okay. Hvad der er rigtigt for mig, er ikke rigtigt for andre nødvendigvis. Vi er alle sammen nødt til at gøre det, der er rigtigt for os.