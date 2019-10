Katrines søn blev retoucheret: - Jeg blev pissesur

Skal man redigere børnenes skolefotos?

Det er efterårsferiens hedeste emne, efter DR beskrev, hvordan skolefotografer bliver bedt af forældre om at fjerne børns gule tænder og deller.

Forfatter Katrine Memborg har oplevet det stik modsatte. Hun fik en chok, da hun for to år siden åbnede konvolutten med billeder af hendes dengang halvandet år gamle søn, Karl, der var blevet taget i hans vuggestue i Hellerup.

- Jeg kunne faktisk ikke se, det var ham. Han lignede sådan en amerikansk Instagram-unge. Det er altså meget sjældent, børn på halvandet ser sådan ud, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Den lille dreng havde nemlig ifølge hende været gennem en voldsom retouchering, hvor hans storkebid - et medført mærke i panden - var blevet fjernet helt.

Samtidig havde Karl fået helt glat og ensartet hud, hans lidt feberrøde øjne var gjort ekstra blå, og hans kinder havde fået glød.

Pissesur

Katrine Memborg havde i første omgang fået tilsendt et udvalg af billeder fra vuggestuen og valgt et ud. Her lignede sønnen sig selv. Anderledes så det ud, da hun modtog de færdige billeder, der var tænkt som julegaver til familien.

- Jeg blev først pissesur, og bagefter blev jeg mega ked af det, fordi jeg blev mindet om, at han havde det dér storkebid i panden, som jeg ellers ikke rigtig havde tænkt over før, forklarer hun.

Da hun konfronterede fotografen, fik hun at vide, at han var godt tilfreds med resultatet, og han var vant til, at mødre gerne vil have fjernet den slags på billeder.

Katrine Memborg endte med at levere de retoucherede billeder tilbage til firmaet.

- Jeg bad dem om at brænde dem, siger hun. Hun har derfor ikke et eksemplar af det behandlede billede. Hun modtog i stedet nogle nye. Med storkebid.

De uredigerede billeder af sønnen Karl med sit storkebid i panden. Foto: Privat

- Er det fotografen eller andre forældre, der er skyld i, at det er endt sådan?

- Det er nok en kombination. Jeg kan jo godt forstå, at fotografer er nødt til at følge med tiden og imødekomme en efterspørgsel fra mødre - for jeg tror ikke, det er fædre - der vil have deres børn retocheret. Men direkte at fjerne et kendetegn og gå ud fra, at jeg vil blive glad for det - det er fotografens skyld. Der er forskel på at fjerne lidt snot og på at fjerne kendetegn, slår hun fast.

Hun er siden blevet bevidst om, at oplevelsen har sat spor.

- Da jeg kiggede billeder igennem på min telefon i går, lagde jeg mærke til, at jeg efterfølgende ofte har cuttet noget af hans pande af på de billeder, jeg har taget. Det er nok, fordi jeg har fået ind i mit hoved, at det ser mærkeligt ud med det bid. Det gjorde mig vildt ked af at blive bevidst om, siger hun.

Hun understreger, at hun fik taget billeder af sønnen af samme firma året efter uden problemer.

En fejl

Firmaet, der tog de udskældte billeder, er Frandsen Fotografi.

Her kalder direktør og medejer Johan Wachtmeister forløbet for 'en fejl'.

- Vi fjerner ikke permanente ting som ar, men vi fjerner madrester, pletter på tøj, snot og den slags. Og vi har oplevet, at vi er kommet til at fjerne skønhedspletter, fordi det er blevet forvekslet med noget andet, fortæller han om firmaets politik.

- Men det er der jo en mor, der har oplevet?

- Det er simpelthen en fejl. Det står absolut ikke i vores retningslinjer, slår han fast og tilføjer, at han ikke kan huske den konkrete sag. Frandsen Fotografi tager billeder af omkring 40.000 børn i daginstitutioner og på skoler hvert år.

Johan Wachtmeister forklarer, at det bliver forventet af skolefotografer, at de leverer noget ekstra.

- Hvis du gerne vil have et hverdagsbillede med madrester, kan forældrene jo bare tage et billede derhjemme. Alle render rundt med et udmærket kamera i lommen. Men vi tilbyder blandt andet professionel lyssætning og billedbehandling. Skolefoto har generelt måttet rykke sig og yde noget ekstra, men det er bestemt ikke vores mål at lave om på børnene, lyder det.

Fjern mine bumser

Han kan ikke nikke genkendende til beskrivelserne af, at forældre skulle ønske at fjerne gule tænder og deller.

- Vi får især henvendelser om at 'mildne' bumser. Medierne skriver, at det er forældrene, men jeg tror nu især, at det er teenagerne selv. Det er en lidt svær alder, vurderer han.

- Hvad er den mest mærkelige henvendelse, I har fået?

- Vi er engang blevet bedt om at rette flyveører, hvilket vi sagde nej til. Men vi er aldrig blevet bedt om at gøre nogen tyndere, fastslår han.

Frandsen Fotografi har eksisteret siden 2013, og i den periode har Johan Wachtmeister ikke oplevet, at forældre skulle være blevet mere perfektionistiske på deres børns vegne.

- Jeg synes egentlig ikke, det er blevet vildere. Det kan være, det havde set anderledes ud, hvis det var eleverne selv, der skulle bestille, gætter han.

