Katte fundet uden haler og med knuste kranier

Kvinde frygter, at dyremishandlere er på spil, efter at hun har fundet to døde katte uden haler på præcis samme sted

To tirsdage i træk har 77-årig Bente fundet maltrakterede katte med deres kranier ødelagt og haler fjernet.

Det skriver Ugeposten.

Bente har på Græstedvej lige nord for Nellerødvej i Helsinge to gange fundet døde katte med præcis samme skavanker. Nu frygter hun, at det er dyremishandlere, der står bag.

- Den første tirsdag kom jeg kørende, og så lå katten midt i det hele. Den var ikke lagt ind til siden, men placeret så man ikke kunne undgå at se den, siger Bente.

Da Bente for anden gang ser en død kat på præcis samme cykelsti, med halen fjernet oppe ved roden, var hun sikker på, det var blevet gjort med ond vilje.

- De har de samme skader. Hovedet er knust - det ligner, at de er slået med en hård genstand. Og halen er fjernet helt oppe ved haleroden. Sådan noget sker ikke to uger i træk på samme sted. Derfor er jeg helt sikker på, at nogen har gjort det her med vilje, siger Bente, der håber, at hendes advarsel kan få folk til at holde ekstra godt øje med deres katte.

Ugeposten er bekendt med Bentes fulde identitet - men Bente frygter, at eventuelle dyremishandlere kan finde på at lade det gå ud over en kat, hun passer, fordi hun nu står frem.