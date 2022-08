Katte i lockdown: Nu må ejerne slippe dem fri igen

Er du vant til at have din kat rendende ude i det fri?

Det har katteejerne i tyske Waldorf også været, indtil der i maj kom et forbud, som tvang kattene indendørs.

Hvis ikke det blev overholdt, kunne det koste op til 50.000 euro svarende til 372.000 danske kroner, skriver CNN.

Men fra mandag klokken 00.01 lokal tid kunne udekattene igen blive forenet med livet uden for hjemmet.

Vil beskytte truet dyreart

Forbuddet blev iværksat for at beskytte den truede fugl Galerida cristata - bedre kendt som toplærken, der er en del af lærkefamilien.

Den er nemlig truet i delstaten Baden-Württemberg, og der skulle efter sigende kun være tre ynglende par tilbage i byen Waldorf, hvor katte-lockdown har været en realitet.

Hvis en kat slap ud af hjemmet under lockdown, skulle katteejeren ringe til en hotline, finde katten og få den ind igen. Hvis proceduren ikke blev fulgt, ville det koste en bøde.

Og hvis en toplærke mistede livet eller blev såret grundet en løssluppen kat, ville katteejeren skulle slippe intet mindre end 50.000 euro.

Kritik af tiltag

Forbuddet blev ikke hilst velkommen af dyreaktivister, der hævdede, at tiltaget ville skade dyrenes ve og vel.

Det var på trods af, at de havde stor forståelse for, at det var nødvendigt at sætte alt ind for at redde toplærken fra at uddø.

Ifølge Royal Society for the Protection of Birds i Storbritannien (RSPB) er der dog ingen beviser for, at det faktisk er kattene, der jager de små fugle.

Og her tre måneder efter katte-lockdownen blev sat i kraft, er det heller ikke sikkert, at tiltaget har gavnet toplærken.

Alligevel skal katteejerne i Waldorf forberede sig på at gentage lockdownen hvert forår de kommende år for fortsat at beskytte fuglene.