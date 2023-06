Kattedræber løs i Aarhus? Skød foden af Ninja

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Familiekatten Ninja er færdig med at fange mus.

Det stod klart, da en familie i Skæring nord for Aarhus fandt deres kære kat med venstre forben skudt næsten helt af, angiveligt med en salonriffel.

Det skriver Aarhus Århus Stiftstidende.

Katten måtte herefter akut aflives, og både dyrlæge og en jæger vurderer altså, at den otteårige hankat var blevet skudt.

- Han var verdens roligste, rareste og mest tillidsfulde kat. Tænk, at en eller anden bare skød ham. Og tænk, at man bare efterlader en kat i den tilstand og i store smerter, siger den unavngivne katteejer ifølge lokalmediet.

Ikke første gang

Ifølge Aarhus Stiftstidende er Ninja langtfra det første animalske skudoffer i området.

I en privat Facebook-tråd beretter flere brugere ifølge mediet om, at de også har måttet aflive deres katte, efter de er blevet skudt.

Annonce:

Siden 2014 har det været ulovligt at dræbe tamkatte, også selvom de eksempelvis befinder sig på en mark.

Dog understreger direktør i Katteværnet Therese Servé Wilbert over for Århus Stiftstidende, at loven på sin vis er tvetydig, eftersom katteejere ifølge mark- og vejfredsloven er pålagt at holde katten på egen grund

Det er endnu uvist, hvem der har skudt katten, og om der er tale om samme person, som de andre katteejere beretter om.

Hagl i hovedet

Ekstra Bladet har talt med en anden katteejer, der også tidligere har haft en uhyggelig oplevelse i Skæringe.

24-årige Helena Jacobsen fandt tilbage i 2019 sin kat Tulle med et mystisk sår i panden. Og meldingen fra dyrlægen var både overraskende og skræmmende.

Annonce:

- Det var lidt chokerende. Jeg havde godt nok ikke lige troet, at det ville ske i et sommerhus-område. Vi kom hjem til katten og kunne se, den havde fået et sår i hovedet, som den begyndte at pille i. Der sad noget metal, og da vi tog til dyrlægen, fandt vi ud af, at den var blevet skudt i hovedet, siger Helena Jacobsen, der politianmeldte sagen, til Ekstra Bladet.

Det løste dog ikke mysteriet.

Den uhyggelige skud-historik i Aarhus-bydelen gælder ikke kun katte. I 2019 mistede John sin papegøje Carlos, som den ulykkelige ejer fandt likvideret i sin gård.