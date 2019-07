Kattekilling smidt ud af vinduet i bil: - Modbydelig handling

- Det er jo en modbydelig handling. Det er en grov overtrædelse af dyreværnsloven. Det mest groteske ved den her sag er, at der er tale om en tam killing. Det er en killing, som nogen har siddet og nusset og leget med. Det er ikke en vild kattekilling. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der kan få folk til at kaste en lille killing ud fra et vindue i en bil.

Således fortæller dyrlæge Lise Svejgaard fra Viborg til Ekstra Bladet. Og hun er dybt rystet, efter at hun har behandlet den lille kattekilling, der torsdag blev smidt ud af vinduet fra en bil på en vejstrækning ca. ti kilometer nord for Randers. Lise Svejgaard har Eglund Dyreklinik samt Viborg Internat, hvor hun i øjeblikket har rigtig mange katte, der trænger til et hjem.

Killingen var tynd og sulten

Lise Svejgaard fortæller Ekstra Bladet, at det var en kvinde ved navn Bolette, der opdagede den voldsomme dyremishandling, da hun kørte bag en bil i torsdags.

- Bolette så, at der blev smidt noget ud af vinduet. Og da hun kørte forbi kunne hun se, at det bevægede sig. Derfor stoppede hun op og bakkede tilbage. Og her fandt hun ud af, at der var tale om kattekilling, fortæller Lise Svejgaard.

Bolette svøbte herefter killingen ind i en trøje og tog den med i sin egen bil..

- Killingen var meget tynd og sulten og havde i øvrigt øjenbetændelse. Bolette sørgede for at give den lidt mad, før hun ringede til Dyrenes Beskyttelse på 1812.

Behandlet for smerter

Lise Svejgaard blev torsdag aften kontaktet af Dyrenes Beskyttelse og fik overleveret katten, som hun straks behandlede.

- Kattekillingen var meget forkommen, og den havde også mærker, fordi den blev kastet ud af vinduet. Jeg behandlede blandt andet killingen ved at give den smertestillende væske. Vi har den her på internatet nu. Og den er i bedring, fortæller Lise Svejgaard om killingen, der nu har fået navnet 'Lucky'.

Netop nu er der - ifølge Lise Svejgaard - et gigantisk boom af voksne katte og killinger, der er blevet efterladt af diverse årsager. Lise Svejgaard havde regnet med, at internatet samlet skulle modtage 250 katte i år. Men alene i de sidste tre måneder er der kommet 225 katte ind på internatet.

- Lige nu får vi 8-10 katte ind om dagen. Det hele bliver mere og mere hjerteløst, siger Lise Svejgaard, der kommer med følgende råd til folk, der overvejer at få en kat:

- Katte-ejere skal tage et ansvar og sørge for eventuelt at få deres katte steriliseret, hvis de ikke kan overkomme at få en masse killinger i deres hjem. Og hvis man ønsker at få en kat, så skal man tage forbi et internat. Der er virkelig mange katte, der netop nu har brug for et hjem, siger Lise Svejgaard.