Kayla sad på 68. etage, da flyet og 11. september ramte verden

Fra sit skrivebord mærkede Kayla Bergeron et fly ramme ind i World Trade Center og ryste verden.

Det er i dag 19 år siden, at terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon ramte USA.

Kayla Bergeron oplevede det voldsomme kaos fra 68. etage i det nordlige tårn.

En oplevelse, som gav hende ptsd og gjorde, at hun endte i arbejdsløshed og alkoholmisbrug.

- Terrorister tog mit liv, som det var, fra mig. Den indre terror ligger i angsten og mine flashbacks, siger hun på en knasende internetforbindelse.

Hun holder flere gange pauser med en klump i halsen, når hun skal tænke tilbage på dagen.

Kayla Bergeron fortæller på et internetopkald om den voldsomme dag for 19 år siden. Foto: Screenshot

Igennem en labyrint af kaos

Hver dag i otte år mødte hun ind på 68. etage af det 110 etager høje tårn.

Den skæbnesvangre dag 11. september 2001 ramte et fly ind i tårnet omkring 25 etager over Kayla Bergerons skrivebord.

Mens hun var i tårnet, fik hun tilsendt en artikel om, at terrorister havde angrebet tårnet.

- Vi løb igennem en labyrint af vragrester. Der var mørkt, men vi kunne følge en linje af selvlysende tape, siger hun.

- På 6. etage følte vi en enorm rysten. Der vidste vi, at de sydlige tårn måtte være kollapset. Vi stod i mørket med vand fossende ud fra bygningens kølesystem.

Med et fast tag i hinandens bælter for at blive sammen fortsatte de igennem kaoset. Vejen var blokeret, og de måtte op igen for at komme ud.

- Vi løb igennem endnu en labyrint og kom til sidst ud fra bygningens ene side. Jeg kiggede tilbage. Destruktionen var ubeskrivelig. Der var en utrolig sky af sort støv, og asken i luften lignede nyfalden sne.

En politibetjent bad Kayla Bergeron, der var udmattet efter 68 etagers trapper og kaos, om at løbe, og hun løb.

Da hun kom til sig selv, sendte hun en besked til sine kollegaer. Intet svar.

Redningsarbejdere forsøger at hjælpe en tilskadekommen under 11. september. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Ptsd og spritkørsel

Traumet fra den voldsomme dag satte sig dybt i Kayla Bergeron.

I årene efter 2001 blev hende mor diagnosticeret med kræft, og hun mistede sit job og brugte hele sin opsparing.

- Jeg begyndte at drikke, fordi det var det eneste pause, jeg kunne få fra mine flashbacks, angsten og mine mareridt, som jeg vågnede hyperventilerende fra.

Det førte til to domme for spritkørsel og en personlig deroute.

Det var først efter anden dom for spritkørsel, at hun tog til lægen og kom hjem med diagnosen postraumatisk stresssyndrom (PTSD).

- Jeg er taknemmelig for, at jeg fik diagnosen og fik hjælp. Det reddede mit liv.

Kayla Bergeron arbejder nu med at hjælpe andre, der har problemer med misbrug og traumer. Hun kæmper stadig med at forstå, at man kan gøre noget så forfærdeligt som det, der skete 11. september.

- Det er svært at forstå, at man kan få sig selv til at dræbe uskyldige på den måde for at fremføre et budskab. Selv i dag er min verden ændret, men jeg ved også, at det ikke handlede om en religion, men enkelte forfærdelige mennesker, som var ekstremister, siger hun.

Terrorangrebet 11. september rystede verden. Det er 19 år siden i dag. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix