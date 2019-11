Ked af store bryster: - Hvis jeg var en mand havde de opereret

En britisk kvinde har startet en indsamling, fordi hun ønsker sig en operation, så hun kan få gjort sine bryster mindre.

Helen Christie fortæller, at hun oplever store smerter i ryggen, og at hun har fået en knude i nakken, fordi hendes bryster, der er en størrelse dobbelt h, er for store at gå rundt med.

Knuden i nakken stammer ifølge kvinden selv fra vægten af de store bryster. Privatfoto

Hospitalsvæsenet i England vil dog ikke hjælpe kvinden med at få lavet brysterne, og derfor har hun startet en indsamling, hvor hun vil have 3000 pund svarende til omkring 25.000 danske kroner.

Pengene skal så bruges på operationen, som skal foretages i Prag. Det fortæller hun på siden oprettet til indsamlingen og til Daily Mail.

Helen Christie er skuffet over den manglende hjælp fra det offentlige og mener, at det havde været helt anderledes, hvis hun var en mand.

Helen har haft store problemer med sit selvværd, fordi brysterne altid er blevet kommenteret. Privatfoto

- Jeg må da sige, at jeg tænker over, at hvis jeg var en mand, og det var to gigantiske tumorer, jeg havde på brystet, der gjorde det svært for mig at trække vejret, så ville jeg nok være egnet til en operation, fortæller hun.

Ifølge hende selv har de store bryster været grund til, at hun har haft det svært, mens hun voksede op. Hun blev drillet og kaldt 'Helens meloner'. Den voldsomme opmærksomhed omkring hendes bryst endte med en depression, og at hun i en stor del af sit liv gik med mandebluser for at skjule sine fortrin.

For at slippe for opmærksomheden har hun været nødt til at tage mandebluser på. Privatfoto

Store helbredsmæssige konsekvenser

Hun har også haft svært ved at tage tøjet af foran sin partner, fordi hun skammede sig.

- Jeg har haft dårligt selvværd, siden jeg var 15 år, og det er på grund af mine store bryster. Jeg har haft social angst og aldrig haft lyst til at vise mig uden tøj på. Nogle kvinder ville ønske, at de havde større bryster, jeg ville ønske, at jeg slet ikke havde nogen, fortæller hun.

Med de store bryster har Helen også svært ved at sove, fordi det er næsten umuligt for hende at finde en komfortabel position at sove i.

Med indsamlingen håber hun på at kunne få sig et bedre liv. Privatfoto

- Hvis jeg ligger på ryggen, kan jeg nærmest ikke trække vejret ordentligt. Jeg får udslæt under mine bryster og mine armhuler, fordi der bliver svedigt. Jeg har fået en knude i min nakke, og jeg har store smerter i ryggen, fortæller hun.

Hun er blevet undersøgt af en læge, men der kom ikke noget ud af hendes klager. Hun blev ikke erklæret egnet til operationen.

- Jeg ved godt, at folk måske synes, der er andre sager, der er mere værdige. Men jeg aner ikke, hvad jeg ellers skal gøre, afslutter hun.