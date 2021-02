Kedelig førsteplads i Kolding: Ikke alle er bekymrede

Gaderne ligger øde i et vinterferieramt Kolding, da Ekstra Bladet fredag besøger byen, der lige nu er hårdest ramt af corona i hele landet. Og fra på mandag vil skolegårdene ligge ligeså øde.

Fredag eftermiddag meldte Sundhedsstyrelsen ud, at alle skoler og daginstitutioner i Kolding by lukkes for fysisk fremmøde. Det betyder, at 0.-4. klasse ikke skal møde op igen efter vinterferien, som det ellers var planlagt. Nedlukningen vil foreløbigt vare frem til 28. februar.

De seneste uger har to skoler i Kolding været ramt af smitteudbrud, hvor der også er blevet konstateret flere tilfælde af den særligt smitsomme britiske variant, B117.

Ekstra Bladet har fredag talt med seks koldingensere om deres tanker om coronasituationen i den syddanske by. Du kan høre deres svar i videoen over artiklen.

Overhovedet ikke bekymret

Kevin Kjeldsen er 24 år og arbejder som logistikassistent. Hos ham vækker smittetallene ikke den store bekymring.

- Jeg tænker ikke så meget over det. Altså, om det er Kolding, eller om det er Ishøj, vi er jo så lavt nede, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg tænker faktisk overhovedet ikke over det. Hvis man ser på det store perspektiv, så har vi ikke særlig mange smittede på daglig basis. Vi er jo på niveau med, hvad vi var i sommers, og jeg ved godt, det går stærkt lige nu, og det er selvfølgelig uheldigt, at det er Kolding, men jeg mener, at det kunne være hvilken som helst anden kommune.

Kevin Kjeldsen mener, at man skal tage smitteudbruddene alvorligt, men han har også en klar holdning til, at de små poder skal sendes afsted, så snart det er muligt.

- Selvfølgelig skal man passe på, men jeg mener også, det er svært, hvis man ikke har de mindste klasser i skole. For mit eget vedkommende har jeg kollegaer, som har siddet hjemme med deres børn, og hvis man skal passe et 37-timers job og oveni købet være skolelærer på fuld tid, så er det jo også svært for dem at få deres hverdag til at fungere. Det er sådan, jeg ser på det, afslutter Kevin Kjeldsen.

Vi skal have bragt smitten ned

Kort før det blev meldt ud, at alle skolerne i Kolding by nu skal holde lukket, mødte Ekstra Bladet 60-årige Lena Nielsen, der arbejder på en af skolerne.

Hun synes, det er en god idé at lukke dem ned.

- Jeg bakker fuldstændig op om, at vi skal lukke skolerne ned i en uges tid, så vi kan få smitten bragt ned. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om.

- Selvfølgelig bliver jeg da mere utryg, når jeg arbejder på en skole, og man ser smitteudbrud på andre skoler, så jeg bliver også testet en gang om ugen, som man skal.