Kedelig førsteplads: 'Ulykkelige tal'

Der er tilsyneladende stor forskel på, hvor mange unge der er på antidepressiv medicin, afhængigt af hvor man befinder sig i landet.

Region Midtjylland er højdespringer, når det gælder unge på antidepressiv medicin og deres tilknytning til psykiatrien.

Det viser tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket for Jyllands-Posten.

Det er også i regionen, at der bliver søgt mest på ord som søgninger af både 'angst', 'depression' og 'antidepressiver'.

Helt præcist er mere end 50 ud af 1000 unge på antidepressiv medicin i 16 ud af regionens 19 kommuner.

Her ligger Struer i top. I kommunen er 1 ud af 11 i alderen 18 til 27 år unge på antidepressiv medicin. De bliver typisk giver mod angst og depression, skriver avisen.

I de kommuner, hvor der er færrest indløste recepter til unge, er tallet på 1 ud af 30 unge.

Struers borgmester, Mads Jakobsen (V), vil undersøge, om kommunen gør nok for at tilbyde de unge alternativer til antidepressiv medicin, siger han til avisen.

Hos regionsrådet i Midtjylland er Stine Damborg (K) bekymret over tallene.

- Det er selvfølgelig nogle ulykkelige tal, og der gemmer sig nogle ulykkelige skæbner bagved. Vi skal undersøge, hvad årsagen er, og hvordan de unge kan hjælpes. Det skal vi tage dybt alvorligt, siger Damborg, der også er anden næstformand i Region Midtjylland, til Jyllands-Posten.

Anders Sørensen, der er psykolog og forsker i udtrapning af antidepressiv, siger, at det kan blive vanskeligt at komme væk fra pillerne.

- Lige på dagen er det måske nemt og billigt at få udskrevet pillerne, men omkring halvdelen vil få svært ved at komme ud af dem igen, siger han til avisen og uddyber, at det for eksempel kan føre til årelange udtrapninger med abstinenssymptomer som angst og uro.

Jyllands-Posten skriver videre, at der på landsplan sidste år var tale om 38.600 unge fra 18 til 27 år, der indløste recept på antidepressiv medicin. Det svarer til fem procent af de unge.