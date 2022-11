Kedelig julegave: Prisen stiger for 180.000 danskere

December er som regel en dyr måned.

Men for 180.000 danskere gælder det ikke kun om at sætte penge til side til julemad og gaver, men også til en forhøjet varmeregning.

Aalborg Forsyning varsler nemlig en prisstigning på fjernvarmen fra 1. december, skriver de i en pressemeddelelse.

Rammer fjernvarmekunder

Der er tale om prisstigninger for selskabets 180.000 kunder i det nordjyske. Den variable varmepris stiger således fra 0,456 kroner per kilowatt til 0,547 kroner.

- Det er en rigtig ærgerlig situation, for vi ved, at mange forbrugere er trængte lige nu, hvor der er prisstigninger på stort set alt. Derfor har vi gjort alt for at holde varmeprisen i ro, men Aalborg Forsyning er ramt af et udfordret og uforudsigeligt energimarked, og dertil har Nordjyllandsværket været ude af produktion i fem måneder i forbindelse med et havari, siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning.

Han lover videre, at der er tale om midlertidige prisstigninger. Der er dog først planer om at 'tage beslutningen op' om et år, lyder det videre.

Merudgift

Selskabet vurderer, at for den enkelte forbruger med et standardhus på 130 kvadratmeter vil give meromkostning på cirka 2.000 kr. om året.

Det er problemer med sikre kulleverancer, der er årsagen bag prisstigningen, fortæller administrerende direktør Søren Gais Kjeldsen:

Men helt uforudset skete der et havari på Nordjyllandsværket. Der var tale om et kompliceret nedbrud, og årsagen er endnu ikke endeligt klarlagt. Værket genoptog produktionen den 27. oktober dog med reduceret kapacitet. Men havariet har betydet, at Nordjyllandsværket var ude af produktion i fem måneder, mens elpriserne var historisk høje.