Kedelig stigning efter års fald: - Det er hjerteskærende

Lørdag 12. juni er dagen, hvor Danmark skal spille den første kamp ved EM i fodbold 2021.

Det har de fleste danskere formentlig styr på.

At det samtidig også er Verdensdag for Bekæmpelse af Børnearbejde er nok knap så alment kendt, men flere store organisationer gør deres til at bruge dagen på at lave opmærksomhed omkring dagen.

Og meget kunne tyde på, at det er et område, som har brug for øget opmærksomhed.

For efter en positiv udvikling i løbet af de seneste 20 år, er der i de seneste år sket en stigning i antallet af børn i arbejde på verdensplan.

Det anslår en rapport af International Labour Organization og Unicef.

Wake-up call

Antallet af børnearbejdere var ellers faldet med 94 millioner mellem 2000 og 2016, men i løbet af de seneste fire år er tallet steget med 8,4 millioner, så tallet på verdensplan nu anslås at være 160 millioner.

Af dem anslås det, at 79 millioner børn mellem 5 og 17 år laver risikabelt arbejde, der er til fare for deres helbred, sikkerhed eller moral, fremgår det af rapporten.

- De nye tal er et wake-up call. Vi kan ikke se til mens en ny generation af børn bliver udsat for fare, lyder det fra ILO's generalsekretær Guy Ryder.

Her er børnearbejde mest udbredt Det er især i Afrika syd for Sahara, at børnearbejde er udbredt, viser rapporten. Således anslås det, at 23,9 procent af alle børn mellem 5 og 17 år arbejder i regionen. I Nord- og Vestafrika er tallet 7,8 procent, mens det i Asien og Latinamerika ligger mellem 5,5 og 6,2 procent. I Europa og Nordamerika anslås omkring 2,3 procent, svarende til 3,8 millioner børn, at lave børnearbejde. Langt størstedelen af verdens børnearbejde er i landbrugssektoren, der står for 70 procent af alt børnearbejde. Børnearbejde er langt mere udbredt blandt drenge end hos piger. 11,2 procent af alle drenge og 7,8 procent af alle piger på verdensplan menes at lave børnearbejde. Vis mere Vis mindre

Han peger på, at et socialt sikkerhedsnetværk og investeringer i landdistrikter og landbrug kan bidrage til at holde børn i skole frem for i arbejde.

Det er især landbrug, der er mål for børnearbejde verden over. Arkivfoto: Lucas Vallecillos/VWPics via AP/Ritzau Scanpix

Corona har forværret situation

Organisationerne peger blandt andet på coronapandemien som en af årsagerne til, at flere børn arbejder i stedet for at lege eller gå i skole.

- Nu hvor vi er et godt stykke inde i andet år med globale nedlukninger, skolelukninger, økonomiske sammenbrud og skrumpende nationale budgetter er familier tvunget til at lave hjerteskærende beslutninger, lyder det fra Henrietta Fore, der er direktør i Unicef.

- Vi opfordrer regeringer og internationale udviklingsbanke til at prioritere deres investeringer i programmer, der kan få børn ud af arbejdsstyrken og tilbage i skole, og i sociale beskyttelsesprogrammer, der kan hjælpe familier med at undgå at foretage disse valg i første omgang.

Verdensdag for Bekæmpelse af Børnearbejde blev indført i 2002 for at have et globalt fokus på at komme børnearbejde til livs.

Definitionen af børnearbejde er bygget på ILO's konventioner om, i hvilken alder børn må udføre arbejde, og hvilke typer børnearbejde, der er værst. Den sidstnævnte konvention, ILO Konvention 182, har siden 4. august 2020 været underskrevet af alle medlemslande. Danmark underskrev aftalen i 2000.