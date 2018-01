Kedelig weekend: Endnu mere slud og sne på vej

Der venter en grå og kedelig weekend i Danmark, hvor sne og slud vil tegne billedet udadtil.

Det oplyser vagthavende meteorolog hos DMI Klaus Larsen.

- Det bliver ret ensformigt i weekenden. Det bliver sådan en kedelig vejrtype med mange skyer, og måske der også er nogle enkelte sprækker med sol, siger Klaus Larsen.

Faktisk kommer både fredag, lørdag og søndag til at tegne sig stort set på samme måde. Det bliver gråt, skyet og sjappet.

- Samtidig med de mange skyer kan der komme slud og snebyger. Alle dage bliver desuden med en svag til jævn vind, siger Klaus Larsen.

Det er også med at være på vagt, hvis man skal ud og lufte bilen.

- Sne og slud bliver lidt sjappet og måske med hård skorpe om natten, og det giver også noget smeltevand på vejene. Det skal man være opmærksom på, hvis man skal ud og køre, siger Klaus Larsen.

Temperaturen bliver heller ikke noget at råbe hurra for, i hvert fald ikke hvis man er kuldskær.

- Temperaturer op til 2-3 grader om dagen, og ned til 2-3 graders frost om natten. Så man skal i hvert fald have godt med tøj på, hvis man skal i skoven. Og det bliver en gråvejrstur, siger meteorologen.

Nogen vil så måske spørge, om der slet ikke kommer sol.

- Nej, det gør der faktisk ikke rigtig, siger Klaus Larsen. Han siger dog, at der er et spinkelt håb for at få lidt D-vitamin fra oven i løbet af søndag.

- På søndag kan der godt opstå få sprækker af sol ind imellem, men ellers er det en ret kedelig og ensartet weekend, vi går i møde.