Kejser Naruhito vil vie sit liv til det japanske folk

Japans nye kejser, Naruhito, har natten til onsdag dansk tid formelt overtaget tronen efter sin far.

Det skriver blandt andet nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Naruhitos far, den tidligere kejser Akhito, abdicerede tirsdag efter tre årtier på tronen.

Det er første gang i mere end 200 år, at en japansk kejser abdicerer i stedet for at blive siddende frem til sin død.

Ved en indsættelsesceremoni natten til onsdag overtog den 59-årige Naruhito formelt tronen.

Her sagde den nye kejser i en tale, at han vil følge sin fars eksempel og dedikere sit liv til fred, og at han vil arbejde for at forblive tæt på sit folk.

- Jeg lover, at jeg altid vil tænke på folket, og mens jeg vil forblive tæt på dem, vil jeg opfylde mine pligter som symbolet på den japanske stat og folkets sammenhold, lød det ifølge Reuters fra kejser Naruhito.

Han var iført kjole og hvidt samt flere medaljer.

I den første del af ceremonien i kejserpaladset i Tokyo bar kammerherrer to af Japans tre hellige skatte ind i paladsets statsrum. De to skatte var et sværd og en juvel, som tilsammen er et symbol på tronen.

Japans premierminister, Shinzo Abe, sagde efterfølgende, at Japan ser op til landets nye kejser.

- I en verden under hastig forandring er vi opsatte på at skabe en lys fremtid for et stolt Japan, der er fredeligt og fuld af håb, tilføjede Abe.

Den tidligere kejser tog tirsdag eftermiddag lokal tid afsked med det japanske folk ved en officiel ceremoni.

Her takkede den 85-årige Akhito det japanske folk.

- Til alle de mennesker, der har accepteret og støttet mig, vil jeg gerne udtrykke en inderlig tak. Kejserinden og jeg håber, at den nye kejserperiode, der begynder i morgen, bliver fredfyldt og frugtbar, lød det fra den afgående kejser.