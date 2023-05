Kemiforurening chokerer: - Langt kraftigere og mere udbredt end hidtil antaget

En ny undersøgelse viser nu, at forureningen omkring kemivirksomheden FMC, der tidligere var kendt som Cheminova, er værre end forventet.

Det skriver Region Midtjylland i en ny pressemeddelelse.

'En gammel forurening på Rønland ud mod Nissum Fjord er langt kraftigere og mere udbredt end hidtil antaget', skriver regionen.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at kemivirksomheden siden 1980 på grund krav fra miljøministeriet har skullet afværge, at 'forureningen ikke spreder sig til naturen og vandmiljøet.'

Det har dog tydeligvis ikke virket.

Dårlig timing

For nyligt droppede miljøministeriet kravet om 'afværgning' og overdrog i stedet ansvaret for forureningen til Region Midtjylland. Det var imidlertid en helt og aldeles forfærdelig timing for regionen, da de overraskende resultater kom få måneder efter.

- Det er foruroligende, at netop som ansvaret er landet hos regionen, viser nye undersøgelser, at den mangeårige afværge ikke har fungeret. De gamle forureninger er altså stadig et stort problem, og vi er noget urolige for miljøet med den her nye viden.

- Derfor har vi også skrevet til miljøministeren, for vi står jo i en situation, hvor der skal gøres noget, men hvor der pludselig ikke er krav til virksomheden, siger Bent Graversen (V), formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling.

Den uheldige timing betyder nemlig, at det nu blot er frivilligt, om kemivirksomheden har lyst til at deltage i rensningen af grundvandet i området.

