Kemigigant skal betale stor erstatning til kræftsyg

Den tyske kemi- og medicinalgigant Bayer er blevet dømt til at betale en erstatning på 530 millioner kroner til en amerikansk pensionist, der fik en kræftsygdom efter lang tids brug af ukrudtsmidlet Roundup.

Dommen faldt ved en distriktsdomstol i San Francisco onsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge en enig jury har selskabet ageret 'uagtsomt' og ikke udvist 'rimelig forsigtighed' ved at undlade at advare om de sundhedsskadelige effekter af Roundup på produktets emballage.

Roundup består af det kemiske stof glyfosat og optages gennem blade og skud. Det er et meget benyttet ukrudtsmiddel - også i Danmark, hvor Miljøstyrelsen anslår, at det danske forbrug i 2015 var på 853 ton.

Produktet blev oprindeligt patenteret af den amerikanske kemivirksomhed Monsanto, der i 2018 blev opkøbt af Bayer.

Den kræftsyge pensionist, 70-årige Edwin Hardeman, lider af en aggressiv form for lymfekræft, og han har nu rettens ord for, at en årelang eksponering for ukrudtsmidlet har spillet en rolle - og at Bayer er ansvarlig for manglende advarsler om de skadelige effekter.

- Deres handlinger viser klart, at de ikke bekymrer sig om, hvorvidt Roundup kan forårsage kræft. I stedet har de manipuleret den folkelige opinion og undergravet enhver, der har fremført reelle og legitime bekymringer om midlets effekter, siger Hardemans advokater i en udtalelse efter dommen.

Bayer står over for et væld af lignende søgsmål i USA, og i 2018 blev virksomheden dømt til at betale erstatning til en skolepedel, der også havde udviklet lymfekræft.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er intet mindre end 11.200 søgsmål i øjeblikket undervejs i det amerikanske retssystem.

Bayer har udtrykt skuffelse over dommen og har tænkt sig at appellere.

- Denne dom ændrer ikke på fire årtiers vægtig og ekstensiv forskning, der har konkluderet, at vores glyfosatbaserede ukrudtsmidler ikke er kræftfremkaldende, siger selskabet i en udtalelse.

De mange retssager og udsigten til, at flere af dem kan resultere i millionerstatninger, har fået Bayers aktiekurs til at falde dramatisk.