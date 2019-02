Ken bruger en kvart million kroner om året på restaurantmad

Ken Tellefsen bruger over 20.000 kroner hver måned på sin store passion for gourmetmad

49-årige Ken Tellefsen bruger 250.000 kroner om året på at spise ude. Det svarer til lidt mere end 20.000 kroner om måneden.

Det fortæller han i et interview med Migogkbh.

Men selvom det måske lyder som en typisk foromtale til et afsnit af Luksusfælden, så er Ken Tellefsens mange restaurantbesøg ikke et resultat af kviklån og et eskalerende overforbrug. Det er tværtimod historien om en stor passion og bevidst prioritering.

Hvor nogle mennesker får glæde af en stor bil, finder Ken Tellefsen fra Frederiksberg det i gourmetmad. Foto: Privat

- Det er sådan lidt atypisk, for hvis der er en, der har købt en cykel til 80.000 kroner, så er der mange, der kender en, som har gjort det samme. Eller hvis du rejser til Australien og bruger 100.000 kroner. Men folk, der bruger penge på gourmetmad, er der ikke så mange, der kender, siger Ken Tellefsen til Ekstra Bladet.

- I forhold til, hvad jeg får udbetalt, bruger jeg en meget stor procentandel på gourmet. Så det kommer af, at min kone og jeg har en meget lav husleje – 4000 kroner om måneden inklusiv varme, og det er vi to om at betale. Så kombineret med en fornuftig indtægt gør det, at jeg har muligheden for at bruge penge på gourmetmad, fortsætter han.

Griner og griner og griner

For Ken Tellefsen handler det nemlig ikke om, hvor mange penge, han bruger. For som han plejer at sige, så er penge bare udskudt glæde. Hvor nogle mennesker vælger at bruge pengene på en stor bil, en dyr cykel eller et hus med en høj husleje, og får glæde af det, bruger han i stedet penge på gourmet. Det giver nemlig ham glæde.

Ken Tellefsen sammenligner sin store passion for gourmetmad med den, andre har for eksempelvis kunst eller fodbold. Foto: Privat

- Der er mange, der tror, at det er meget stift, når man er ude for at spise på en gourmetrestaurant. Men det er kun fordi, man ikke har været ude med mig eller generelt har prøvet det. For det er slet ikke stift, vi griner og griner og griner, når vi er ude, fortæller Ken Tellefsen, som har fået mange venner gennem sin passion for god mad. Flere af dem vil han betegne som sine bedste venner.

- Så deler man den passion, ligesom andre deler en passion for FCK eller Brøndby eller noget andet. Vi mødes og nørder mad og vin som andre nørder hvem der er blevet købt og solgt eller skadet i fodbold.

- Fodbold rager mig ikke en skid, men jeg elsker at høre om, hvordan det går med den kok og den restaurant, hvad de har serveret og hvilke nye retter, de har, siger han til Ekstra Bladet.

'Jeg bruger 20.000 på tasker'

Når Ken Tellefsen fortæller folk, at han bruger godt og vel en kvart million om året på gourmetmad, er der mange, som helt taber kæben.

- Der er nogle, som er fuldstændigt uforstående, og synes, det er rigtig mange penge, og at jeg skulle tage at bruge dem på noget andet. Men så spørger jeg, 'hvad er din passion?' og så kan det eksempelvis være en kvinde, som svarer, 'jeg bruger 20.000 på tasker'. Så er det pludselig mig, der sidder og ryster på hovedet, griner Ken Tellefsen.

Hvis Ken Tellefsen skal svare på, hvilken madoplevelse, der er den bedste, han har haft, kan han nævne to. Og de involverer begge kokken Wassim Halal. Den ene var, da han drog hele vejen fra Aarhus, hvor han er kok på den prisvindende restaurant Frederikshøj, til Frederiksberg for at lave mad privat hjemme hos Ken Tellefsen. Den anden en aften, hvor han sammen med Wassim Halal og sin kone besøgte kunstneren Michael Kvium, som han er stor fan af. Foto: Privat

Ken Tellefsen kan ikke pege på en bestemt oplevelse som det, der har tændt hans store gourmet-passion. Han beskriver det som en reaktion, der er sket inde i ham, på samme måde, som det er sket for folk, der bliver bidt af for eksempel kunst, dans eller fodbold.

- Der sker bare noget med mig, når jeg er et sted, hvor jeg er omgivet af passionerede mennesker. Jeg har et stort hjerte for folk, der går hundrede procent ind i det, de gør.

- Og lige præcis med gourmetrestauranter er alle bare hundrede procent passionerede. Dét kombineret med, at jeg rigtig godt kan lide at spise god mad og omgive mig med glade mennesker, gør, at jeg synes, det er en fantastisk oplevelse.