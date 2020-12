Kendispar udbyder coronatest i privaten

På Facebook-opslag målrettet borgere i Humlebæk tilbyder sangerinden Maria Montell og filminstruktøren Tomas Villum Jensen corona-hurtigtest udført på kendis-parrets privatadresse.

Et af Maria Montells opslag på Facebook.

Kendisparret oplyser, at ikke bare er deres pop-up-test-center superviseret af en Corona-kyndig læge, men svarsikkerheden på deres test er helt oppe på 97,2 pct.

Lægen, som er tilknyttet, bekræfter, at netop denne test ifølge baggrundsmaterialet fra fabrikanten, har en meget sikker svarprocent, men understreger samtidig, at den ikke kan ses som en stensikker garanti for, at man risikofrit kan besøge sin gamle bedstemor – den skal ses som et supplement.

Vi var desparate, da vi ikke kunne få testet vores datter med det samme. Derfor har vi bare ønsket at hjælpe andre, forklarer Tomas Villum Jensen og Maria Montell. Foto: Jakob Boserup

Og virolog Allan Randrup Thomsen understreger, at man altid skal have forbehold overfor test, der ikke har været igennem myndighedernes hænder og dermed er testet af uvildige fagfolk.

Bedre end ingenting

– Jeg kender ikke denne test, men jeg må understrege, at ingen hurtigtest giver én sikkerhed mod at kunne smitte sin farmor i julen. Men det er naturligvis bedre end ingenting, og hvis man samtidig opretholder den store forsigtighed med afstand og vanerne med håndsprit og mundbind, går det nok.

Da Ekstra Bladet talte med Maria Montell og Tomas Villum lørdag, havde de testet fire, mens en femte ankom under samtalen.

Det er en test i næsen som vist på fotoet, der tilbydes hos Kendisparret. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

– Der er indtil nu 20 tilmeldt, som vil blive testet. Det koster 350 kr., og de har svaret inden for et kvarter, forklarer Tomas Villum.

Han tilføjer, at baggrunden for projektet er, at parrets datter en dag blev sendt hjem fra skole med besked om at blive testet, fordi hendes sidemand var fundet positiv, men da familien forsøgte at bestille tid til en test, var der næsten en uges ventetid. Og det var i desperation over denne ventetid, at parret kontaktede dels en lægeven med en hverdag i Coronabehandlingen, dels en anden ven med forbindelser til et svensk medicinalfirma.

– Ventetiderne på test er helt vilde i Nordsjælland, så mange tager på juleferie uden at være testet først. Derfor købte vi en såkaldt antigentest fra svenske Noviral, ansøgte Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at teste, allierede os med en kyndig læge og to medicinstuderende, som han kender fra Coronabehandlingen og gik i gang. Det er en næsetest, som giver folk svaret inden for et kvarter, og så kan folk med ro i sindet tage på juleferie, forklarer Tomas Villum.

Sidste weekend var der lange køer til at blive lyntestet hos Falck i Hvidovre.

Fabrikant lover 97 pct. sikkerhed

Lægen Montadhar Adnan Khazal Sabri, der er ansat i Københavns Corona-akutberedskab er helt tryg ved Noviral-antigen-testen.

Virolog Allan Randrup Thomsen advarer mod at stole for meget på hurtigtest og henviser til Sundhedsstyrelsens anvisninger om testoversigt, hvor pcr-test er sikrest. Foto: Jonas Olufson

– Når Sundhedsstyrelsen advarer mod, at en antigentest kun er op til 60 pct. sikker, så er det, fordi man tager et gennemsnit af de test, der findes. Nogle er dårlige. Andre er gode. Denne er god. Jeg har gennemlæst materialet fra producenten, og det understreger sensitiviteten i testen. Med en sikkerhed på 97 pct. må vi sige, at selv om hurtigtest kun er et supplement, så er denne ikke bare bedre end ingenting. Den er god. Men har folk symptomer, eller har de været i nærkontakt med smittede, skal de tage den rigtige test – en pcr-test.

Dansk kendispar i chok: Maskerede mænd invaderede hjemmet

Virologen Allan Randrup Thomsen advarer dog imod for stor tiltro til antigentest eller andre hurtigtest.

– Problemet med hurtigtest er, at sikkerheden i testresultatet helt og aldeles afhænger af, hvor i smitteforløbet, man befinder sig. Er man syg, så har man meget virus i kroppen, og så er det nemt at få et validt svar på en test. Er man uden symptomer eller bare tidligt i forløbet, vil mængden af virus være begrænset, og så er hurtigtest simpelthen for dårlige til at fastslå smitte. Men som supplement kan de hurtige test bruges. De er klart bedre end ingenting. Men de bør ikke give tryghed. Det kan vise sig at være falsk tryghed.