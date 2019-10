Kendisser i skolekrig: Rasende forældre stormer rådhus

Forældre fra whiskybæltet stormede Rudersdal Rådhus i Holte onsdag.

Kendte som ukendte forældre er onsdag gået på barrikaderne. De er mildest talt rasende over, at Rudersdal Kommune har besluttet at slå en række af kommunens skoler sammen.

Derfor samlede forældre og børn sig til demonstration med bannere og kampråb klokken 16.30. Blot en halv time efter demonstrationens start stormede menneskemængderne rådhuset. Folk ville ind i rådssalen, hvor et byrådsmøde skulle til at begynde, og få svar på deres klager.

Et af de mere kendte ansigter blandt de rasende forældre er Bettina Aller, medejer af Aller-koncernen, der blandt andet ejer Se og Hør.

Bettina Aller var med til at storme rådhuset. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det handler jo om tryghed. Jeg har tvillinger på ni år, og det er altså utrygt, når vi pludselig ikke ved, hvad der skal ske med deres skoler, siger hun, mens hun står et skilt i hånden i rådhussalen.

Også Alice Stadil, som er gift med Hummel-milliardær Christian Stadil, har meldt sig på banen i skolekrigen.

- Det er helt skørt, hvis man skal have børn på forskellige skoler, når man vælger en folkeskole i nærområdet, har hun tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Larmende fløjter

Der var så mange forældre, der ville med ind i rådssalen, at de ikke alle sammen blev lukket ind. En større gruppe forældre måtte derfor stå udenfor i kulden og larme.

Inde i rådssalen kunne man tydeligt høre den øredøvende lyd af fløjter, mens borgmester Jens Ive (V) gennemgik dagsordenen for byrådsmødet, der skulle til at gå i gang.

Ikke alle forældre kom med op i rådssalen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

De forældre, der var kommet forbi rådhusets vagter, var ikke blege for at vise deres utilfredshed. Der blev buhet og råbt flere ting mod borgmesteren, såsom at han er arrogant og ikke lytter til borgerne.

Forældrene er nemlig ikke kun sure over kommunens beslutning. De er også vrede, da de oplever, at de ikke er blevet hørt i sagen.

Mere end 1200 har skrevet under på, at de er imod en ny skolestruktur, der får indflydelse på ti af kommunens skoler, og 170 forældre har indgivet et høringssvar i sagen.

Føler sig ikke hørt

Borgerne fik mulighed for at stille fire spørgsmål om beslutningen til byrådsmødet. De satte spørgsmålstegn ved, at de ikke kan genkende Jens Ives argumenter om, at der de kommende år vil være et faldende elevtal, og de køber heller ikke hans økonomiske begrundelser for at træffe beslutningen.

Det fjerde og sidste spørgsmål kom fra en skoleelev fra 5. klasse på Dronningsgaardsskolen.

- Hvad er der blevet af demokratiet? spurgte han.

Ekstraordinært gav borgmesteren borgerne lov til at spørge ind til den nye skolestruktur, selvom det ikke var på dagsordnen for mødet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Borgmesteren selv vil gerne have forældrene til at slå koldt vand i blodet.

- Det er dejligt, at folk engagerer sig. Men jeg må konstatere, at meget af det skyldes misinformation, siger han til Ekstra Bladet, inden han går ind på rådhuset.

Sæderne og ståpladserne var proppet med forældre og deres børn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det er synd, man inddrager børnene i det her. Det er fint, vi diskuterer det som voksne, men nogle børn er jo blevet utrygge, når de bliver bildt ind, at deres skole skal lukkes og de skalflyttes. Og det er ikke tilfældet. Alle indskolingspladser bliver der, hvor skolen har planlagt, at de skal være, siger borgmesteren.