Kendt advokat idømt stor bøde

Advokat Karoly Németh, der tidligere har repræsenteret blandt andre Stein Bagger og FCK-boss Flemming Østergaard, blev så træt af en tidligere klient, at han først indgav en konkursbegæring mod ham og senere meldte ham til politiet.

I processen videregav han oplysninger om sin klient, der var belagt med tavshedspligt, konkluderer Advokatnævnet, der har pålagt den kendte advokat en bøde på 100.000 kroner.

Striden opstod, da Némeths tidligere klient ifølge Advokatnævnet ikke betalte for de ydelser, som Karoly Németh havde leveret.

218.750 kr.

Németh fremsendte 9. februar 2016 en faktura til den tidligere klient på 218.750 kroner inklusive moms, men da advokaten ikke fik sine penge, indgav han konkursbegæring mod sin tidligere klient i september 2016.

Et år senere, 13. september 2017, meldte advokaten den tidligere klient til politiet for bedrageri jævnfør straffelovens paragraf 279.

Dele af politianmeldelsen er gengivet i Advokatnævnets kendelse, og her skrev Németh blandt andet:

'Mit samlede salærkrav incl. moms udgjorde kr. 218.750,-. Efter afregningen forholdt 'X' (den tidligere klient, red) sig passivt, i hvilken forbindelse jeg indgav konkursbegæring imod ham (vedhæftet som bilag 5).'

Klient snød

I sin politianmeldelse videregav advokaten ifølge nævnet fortrolige oplysninger om klienten i form af en række bilag. Blandt andet kontoudskrifter, som han fik udleveret af den tidligere klient, da han repræsenterede ham.

Materialet var derfor givet til Karoly Németh i fortrolighed, og var i 'vidt omfang' irrelevant for, at Németh kunne forfølge sit krav over for den tidligere klient, finder nævnet.

Udover at videresende adskillige bilag om klienten til politiet, skrev advokaten videre, at han mente, at hans tidligere klient faktisk havde snydt modparten i den sag, hvor Németh repræsenterede ham.

'Jeg vedhæfter til orientering et såkaldt støttebilag som bilag 2, udarbejdet af 'X's (den tidligere klient, red.) samlever 'Z' idet jeg henleder Efterforskningsenhedens opmærksomhed på de mange konti og depoter 'X' jonglerer med. Nogle af dem fremgår af den seneste redegørelse fra kurator.

'Efterhånden som jeg fik lejlighed til at gennemgå 'X's konti, jfr. herom nedenfor, blev jeg mere og mere overbevist om, at 'X' havde snydt 'Y' og tilegnet sig hendes midler, hvorfor jeg anbefalede 'X' at indgå forlig(..)', skrev Németh.

'Det gjorde han'

Advokaten selv giver ikke meget for kendelsen. Han vil nu indbringe kendelsen for Byretten, fortæller han.

- Det er jeg selvfølgelig slet ikke tilfreds med (nævnets kendelse, red.), siger Karoly Németh.

Er du enig i, at du ikke må videregive fortrolige oplysninger?

- De oplysninger er ikke mere fortrolige, end du kan gå ned at hente dem selv i retten i form af retsbøger. Det er bilag, der alle sammen har været fremlagt i retten.

Men nævnet skriver også, at det er et brud på god advokatskik, at du i politianmeldelsen skriver, at du mener, at din tidligere klient bedrog modparten i den sag, hvor du repræsenterede ham.

- Ja, men det gjorde han. Det var også derfor, at jeg anbefalede ham at lukke sagen, så den ikke kom videre.

Németh har de senere år fået en række kendelser imod sig i Advokatnævnet.