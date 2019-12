Kendt advokat kalder pille-bureaukrati i fængsler for forrykt

Nye regler: Indsatte i arresthuse og fængsler må ofte vente i flere dage for at få udleveret noget så simpelt som en enkelt hovedpinepille

- Det her er jo fuldstændig urimeligt. Der er tale om bureaukrati og en virkelig dårlig behandling af de indsatte i landets fængsler og arresthuse.

Den kendte forsvarsadvokat Mette Grith Stage skyder nu med skarpt, efter at der er blevet indført nye medicinregler i Kriminalforsorgens institutioner.

Reglerne betyder, at fængsler og arresthuse ikke længere må opbevare nogen former for medicin. Al overskydende medicin skal omgående smides ud, og så skal der indkøbes nye tabletter, når behovet opstår.

- De nye regler gælder jo ikke kun stærk smertestillende medicin og morfin. De gælder skam også en ganske almindelig hovedpine-tablet som en Panodil. Forleden kunne en af mine klienter, der sidder i arresthuset i Aalborg, hverken få en hovedpinepille lørdag eller søndag. Han fik besked på, at han måtte vente til mandag. Det er simpelthen ikke i orden at behandle mennesker på den måde. Når man sidder varetægtsfængslet, er man end ikke dømt, lyder det fra en oprørt Mette Grith Stage.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Tidligere kunne funktionærerne i fængsler og arresthuse hurtigt udlevere medicin efter en læges anvisning, hvis der alligevel lå noget på hylderne efter en tidligere behandling. Nu skal al medicinen smides ud. Der er flere eksempler på, at fængselspersonalet må bruge timer på at få fat i en vagtlæge og herefter sende en taxa af sted til et åbent apotek.

- Nu smider vi medicin ud i store mængder, når de indsatte forlader arresthuset. Hvorefter vi med stort besvær skaffer den samme medicin igen til nye indsatte, har Fængelsforbundets områdetillidsrepræsentant Henning Mørck tidligere udtalt.

Det er ikke rimeligt

Mette Grith Stage kalder de nye regler for fuldstændig forrykte.

- Det er jo tydeligt, at disse medicin-regler er lavet af nogle embedsmænd, som aldrig har sat deres ben ude i samfundet. Det er ikke rimeligt, at en indsat skal vente flere dage på at få noget så simpelt som en hovedpinetablet. Og det er heller ikke rimeligt, at vagtpersonalet skal tage stilling til, om det er nødvendigt at kontakte en vagtlæge. Når samfundet vælger at sende folk i fængsel, så må samfundet i det mindste sørge for, at de indsatte får rimelige vilkår. Jeg kan da godt forstå, at personalet ikke tilkalder vagtlægen hele tiden. Det ønsker jeg heller ikke. Jeg ønsker blot, at der ikke skal gå bureaukrati i noget så simpelt som en hovedpine-pille, lyder det fra Mette Grith Stage.

Dybt frustrerende

Advokaten har også hørt om et tilfælde, hvor en indsat måtte vente næsten en uge på at kunne få en hovedpinepille.

- Pillen kunne angiveligt først udleveres, når arrestens sygeplejerske kom på rutine-besøg, konstaterer en hovedrystende Mette Grith Stage.

Noget tyder da også på, at de ansatte i kriminalforsorgen selv er grundigt trætte af det omsiggribende pille-buraukrati, som både koster tid og penge.

- I en tid hvor Kriminalforsorgen mangler mandskab, er det dybt frustrerende, at vi skal bruge så mange timer på at skaffe en pakke panodil, som vi andre kan købe på en tankstation. Omkostningerne står slet ikke i mål med hensynet til patientsikkerheden, har formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen udtalt for nylig.

Han opfordrer Kriminalforsorgen og Lægemiddelstyrelsen til at finde en løsning hurtigst muligt.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Bo Yde Sørensen.