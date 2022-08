Kendt auktionshus i ny bommert: - Helt hen i skoven

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Det er svært at forestille sig, at det online auktionshus Lauritz.com lever af at vurdere genstande til salg.

For nu er den helt gal igen hos dyrt.com.

Endnu engang har auktionshuset ramt totalt forbi skiven på varer, der ligger til salg på deres hjemmeside lige nu.

Senest kunne Ekstra Bladet fortælle om en cykel, som auktionshuset vurderede til 15.000 kr., selvom cyklen kunne erhverves for 3.999 kr. hos Coop, hvis man var medlem af supermarkedsmastodonten.

En fejl, lod auktionshuset os forstå, men nu kan Ekstra Bladet afsløre, at Lauritz.com igen har fået prisen galt i halsen på flere af deres varer.

Denne gang er det en af børnenes favoritter, Lego, mens også hynder til Hans J. Wegners ikoniske y-stole boner ud i forhold til nypris, viser en simpel Google-søgning.

Annonce:

Eksempelvis vurderer Lauritz.com, at et 'Diagonal Alley'-legosæt skal koste 4000 kr., mens du kan erhverve et spritnyt sæt fra Legos egen hjemmeside til den nette sum af 3199 kr.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Du kan enten købe det her legosæt hos Lauritz.com til 4000 kr., eller du kan købe et spritnyt fra Legos hjemmeside 800 kr. billigere. Screendump: Lauritz.com

Det samme gør sig gældende for Lego Expert Nasa Apollo, som auktionshuset mener skal koste en tusindlap, mens Lego sælger det samme sæt for 799 kr. på deres hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lauritz vurderer dette legosæt til 1000 kr., mens Lego sælger et nyt sæt 200 kr. billigere, hvis du overvejer at investere i sådan et sæt. Screendump: Lauritz.com

Det er ikke kun børnenes legetøj, der rammer forbi rimelig prissætning.

Det online auktionshus har nemlig også hynder til Hans J. Wegners y-stol til salg, hvor to sorte læderhynder hos Lauritz.com kan koste op imod 1.400 kr., mens du kan købe de samme hynder online til 269 kr. pr. stk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Endnu engang rammer Lauritz.com forbi skiven, når de prissætter deres varer. De sorte læderovertrækkede hynder er vurderet til at være 862 kr. dyrere, end de ville koste for ny. Screendump: Lauritz.com

Et andet hyndesæt til samme stol, hvor det sorte læder er byttet ud med en cognac-farvet læder, vurderer Lauritz.com til at være 2.400 kr. værd for seks stk., mens identiske og samme antal hynder kan købes på nettet til 1.670 kr.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De her cognac-læder-hynder vurderer Lauritz.com skal koste 730 kr. mere, end de gør, hvis du vil have dem nye fra en anden forhandler. Screendump: Laurtiz.com

Annonce:

Chefjurist: - Helt hen i skoven

Hos Forbrugerrådet TÆNK er der kun hovedrysten tilovers for auktionshusets prissætning. Og chefjurist i TÆNK, Anette Høyrup, lægger ikke fingre i mellem, når hun skal fælde dom over Lauritz.com.

- Det er vilde eksempler. Det er grelle fejl. Det kan øjensynligt være en rigtig dårlig forretning for forbrugerne at købe nye varer hos Lauritz.com, hvis det her er en tendens. Lad os håbe det er en fejl, og de får ryddet op i det, siger hun og tilføjer:

- Det er helt hen i skoven, når der er tale om nye produkter. Jeg synes, det er et problem, at der er så store prisforskelle.

- Den her praksis skal i hvert fald ikke fortsætte, for så er det i hvert fald en rigtig dårlig forretning for forbrugerne.

Derudover opfordrer Anette Høyrup forbrugerne til at slå koldt vand i blodet, inden de svinger dankortet på auktionssider.

- Vi anbefaler, man bruger lidt tid på at undersøge, hvad varerne koster andre steder, siger Anette Høyrup.

Annonce:

Lægger sig fladt ned

Hos Lauritz.com erkender de, at de fire eksempler er prissat forkert. Det oplyser auktionshuset i et skriftlig svar til Ekstra Bladet, der samtidig kalder det for 'meget beklagelige sager'.

'Med mere end 150.000 auktioner årligt kan der dog desværre ske fejl. Vores oplevelse er imidlertid, at vores kunder forstår, at der kan ske en fejl, men til gengæld forventer, at vi reagerer på og korrigerer sådanne omgående, hvilket vi også gør.

'Det er klart at flere uheldige sager, så kort efter hinanden ikke må ske. Vi må derfor igen internt yderligere betone og fortsat sikre, at alle vores eksperter lever op til vores krav om omhyggelighed ved varekatalogiseringen'.