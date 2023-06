Kendt bagelkæde konkurs

Bagelkæden The Bagel Co er gået konkurs efter 23 år

Efter flere år med blodrøde regnskaber er det slut for populær bagelkæde.

Det sker 23 år efter, at The Bagel Co slog dørene op for første gang, men nu kæden dreje nøglen om og lukke seks butikker.

Det skriver Fødevarewatch.

Konkursen skyldes ifølge kæden selv, at man ikke har kunnet skabe en profitabel forretning efter corona-nedlukningen i 2020 og 2021.

'Hjælpepakkerne har ikke været tilstrækkeligt til at dække driften i nedlukningsperioderne' oplyste virksomheden i ledelsesberetningen for årsregnskabet i 2021.

The Bagel Co åbnede første gang i Gothersgade i det indre København for 23 år siden, og har sidenhen åbnet adskillige butikker.

I dag har kæden seks forretninger, som både er placeret i København og Aarhus.

Konkursen varetages af kurator Jacob Smith fra advokatfirmaet Smith Krag.

Han forventer, at der lander en aftale indenfor kort tid.

- Der er en håndfuld interesserede allerede, som man er i dialog med og udveksler oplysninger, både indenfor restauration, sandwich, burger, kaffe og til nogle passive investorer, der ikke skal drive det, siger Jacob Smith til Fødevarewatch.

Han oplyser desuden, at virksomheden har opbygget for meget gæld under coronapandemien.