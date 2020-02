Kendt bar i København lukker

Den populære bar Rosie McGee's i hjertet af København lukker.

Det bekræfter baren selv på deres Facebook-side.

'Det er med både stor glæde og sorg, at vi må meddele, at Rosie pr. 01/03 er blevet solgt. Det har været en knap 27 år lang æra, og vi takker alle, som har været en del af rejsen enten som gæst, ansat eller partner', står der blandt andet i et opslag, der er skrevet tirsdag.

Hos Rosie McGee's, der har eksisteret i knap 27 år på samme adresse på hjørnet af Rådhuspladsen i København, har man arrangeret en sidste farvelfest, der finder sted i den kommende weekend fra 28. februar til 1. marts.

Baren har i mange år været populær særligt blandt britiske fodboldfans, der ved flere lejligheder har 'besat' stedet før og efter internationale kampe i den danske hovedstad.

Det skete blandt andet i 2000, da København og Parken havde fået æren af at være værter for UEFA Cup-finalen, hvor engelske Arsenal mødte tyrkiske Galatasaray.

Efter en 4-1-sejr til tyrkerne på straffespark efter forlænget spilletid mødtes de to holds fans på Rosie McGee's, der endte med at lægge hus til et større slagsmål, hvor en engelsk fan fik stukket en kniv i ryggen.