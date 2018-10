Kendt bestyrelsesformand langer hårdt ud efter Ilse Jacobsen

Der er glohed koks i kulissen i Ilse Jacobsens gummistøvle-imperium.

Tv-kendissen fra 'Løvens hule' og gummistøvle-boss fik søndag sønderlemmende kritik af sin ledelsesstil fra 25 nuværende og tidligere ansatte i sin firma 'Ilse Jacobsen Hornbæk - IHJ A/S'. I interviews i Berlingske, hvoraf mange af dem dog var under anonymitet, beskrev de en lang række oplevelser med Ilse Jacobsen som en en særdeles opfarende, uempatisk, ødelæggende og dårlig leder.

Kritikken fik Ilse Jacobsen til at kommentere, at kritikken var uretfærdig, og at hun blot taler sandt og direkte til sine medarbejdere, som hun for de flestes vedkommende har et udmærket forhold til. Samtidigt udtaler Ilse Jacobsens ægtefælle og administrerende direktør i virksomheden Jesper Bo Jacobsen, at en del af kritikken er kendt fra tidligere, og et overstået kapitel - og at både han og Ilse Jacobsen vil fortsætte i firmaet med opgaver som hidtil.

Tæsk fra egen række

Men det er virksomhedens kendte bestyrelsesformand Morten Albæk åbenbart langt fra enig i. Han er uddannet filosof og har skrevet bøger om blandt andet 'ledelsesstil, der skaber mening i livet for medarbejdere'.

Morten Albæk er bestyrelsesformand i Ilse Jacobsens virksomhed. Nu kritiserer hanhendes ledelsestil. Foto: Michael Hansen

Mandag lød Morten Albæks kommentar til Berlingske, at: 'Vi er i fuld gang med at tage de nødvendige handlinger for at løse de udfordringer, virksomheden har. Der har ikke været bedrevet en tilfredsstillende form for ledelse hos Ilse Jacobsen. Det er der 100 procent enighed om i bestyrelsen'.

Han understregede, at Jesper Bo Jacobsen skal udskiftes, og Ilse Jacobsen fremover skulle koncentrere sig om at promovere brandet i udlandet frem for at være involveret i den daglige drift.

Hvad foregår der egentligt i den virksomhed?

Ekstra Bladet har spurgt Anders Drejer, der er professor ved institut for økonomi og ledelse ved Aalborg Universitet.

Hvorfor går en bestyrelsesformand ud og kritiserer sine ejere så voldsomt?

- Morten Albæk er måske mere interesseret i sit eget eftermæle og sit egen image, end hvad der er godt for forretningen. For hvis de ikke er enige, så er det en katastrofe at melde sådan ud, siger Anders Drejer og forklarer:

- Det er eksempel på eklatant dårlig kommunikation. De udstiller jo i medierne en uenighed, som Albæk siger, der ikke er. De har tre helt forskellige forklaringer, der ikke hænger sammen. Det ser meget mærkeligt ud. De to ejere siger, der ikke er noget, men Albæk stiger ned fra bestyrelseslokalet og siger, at det ordner han.

Men hvad sker der i virkeligheden?

- De er formentligt så bange for at fremstå dårligt i medierne, at de på hver sin måde forsøger at lukke sagen og selv fremstå bedst muligt, så de ikke ødelægger deres image. Men problemet er, at de siger tre forskellige ting, der ikke kan være sande på samme tid. Deres ego, eftermæle og patos er vigtigere end de mennesker i virksomheden, der fortæller, at de har det forfærdeligt.

Ny formand?

Hvad tror du, der vil ske nu?

- Med et så voldsomt angreb på ejerne, så er sandsynligheden for, at de vælger en ny bestyrelse meget nærliggende. Og det tror jeg helt sikkert også, Ilse Jacobsen vil gøre.

Hvorfor kommer Morten Albæk med sådan en kritik, hvis han ved, han bliver fyret?

- Min teori er, at det er et stunt, hvor de tre hver især skal se bedst ud på kort og lang sigt. Men noget er gået galt. De har ikke fået koordineret deres udtalelser.

Hvad tror du, konsekvensen bliver af det kiksede stunt?

- Jeg tror, Morten Albæk vil trække sig, der vil så komme en ny bestyrelse - og sagen vil dø ud og blive glemt, fordi det kommer til at trække i langdrag - og firmaet fortsætter som hidtil, blot med en ny formand, lyder Anders Drejers bud.