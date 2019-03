Kendt blogger: - Vi er fuldstændigt i chok

Forfatter og blogger Jaleh Tavakoli har offentliggjort en redegørelse i den kontroversielle sag, hvor hun og hendes mand risikerer at miste deres plejebarn, fordi hun har delt en video på Facebook, der viser drabene på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i Marokko tilbage i december.

Redegørelsen er et offentligt svar til Socialtilsyn Øst og derfor stort set identisk med det, som hun senest på onsdag skal aflevere til dem. Indlægget er tilgængeligt på hendes Facebook-profil.

- Redegørelsen er et opråb og et håb om, at politikerne kommer på banen, siger Jaleh til Ekstra Bladet.

- Jeg mener ikke, at politikere skal behandle enkeltsager eller lignende, men her taler vi om, at man vil gå ind og lave et voldsomt indgreb på baggrund af noget, som er helt forkert.

Glemmer barnets tarv

Jaleh håber, at hendes sag kan skabe fokus på lovgivningen på området, så man i fremtiden vil lægge højere vægt på hensynet til børnene i lignende sager. Socialminister Mai Mercado har allerede meddelt, at hun er villig til at kigge på reglerne.

- De siger, at JEG er umoralsk og uetisk i forhold til, hvad jeg laver i mit arbejde og mener på nettet, men ikke noget om min rolle som forældre, siger hun.

- Man forholder sig slet ikke til, hvad barnets tarv er. Hvis der var det mindste, man kunne sige om barnet, så havde de nok nævnt det. Så fordi de ikke kunne finde nogen problemer med min datters trivsel, går de udelukkende efter videoen, mig og min medieeksponering.

Jaleh understreger samtidig, at hun ikke er blevet dømt for noget ulovligt.

- Jeg er ikke engang blevet tiltalt i sagen eller afhørt af politiet, siger hun.

Dømt på forhånd

Både Jaleh og hendes mand var inviteret til et møde med Socialtilsynet mandag, men valgte at afslå.

- Vi synes, at det var meningsløst at komme til mødet, da vi mente, at vi allerede var dømt på forhånd, siger Jaleh Tavakoli.

- Det kan ikke være meningen, at vi skal sidde og forhandle vores fremtidige ytringsfrihed. De havde jo faktisk skrevet, at lige meget hvad ville de ikke ændre deres vurdering i sagen.

Sagen har den seneste tid fyldt meget i medierne og har taget hårdt på den lille familie, der foruden plejebarnet også tæller en ny lillebror.

- Som forældre har vi været fuldstændig i chok og forsøgt at få dagligdagen til at hænge sammen, samtidig med vi konstant skal snakke med journalister, politikere, eksperter og jurister, siger Jaleh Tavakoli.

Desuden har de forsøgt at skærme deres plejebarn fra debatten. Hun er stadig lykkelig uvidende om den tragiske situation familien står i, og det håber Jaleh, at hun fortsat vil være.

- Uanset om det er bevidst eller ubevidst, vil det jo hele tiden ligge i hendes baghoved, at hun ikke har den samme sikkerhed som alle andre, og det er slet ikke til at leve med, siger hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Socialtilsyn Øst, men de oplyser, at de ikke kommenterer konkrete sager, som er under sagsbehandling.