Kendt corona-professor er selv blevet smittet med corona

Professor Allan Randrup Thomsen, der har været endog meget brugt som ekspert om covid-19, har selv fået corona.

Det siger han til Berlingske, hvor han fortæller, at han er blevet smittet i weekenden.

- Jeg er 68 år og ville gerne selv have haft tredje stik, men nåede det ikke. Jeg er ikke alvorligt syg, men jeg ville da gerne have nået at få invitation til tredje stik, så jeg kunne have undværet det, siger han.

Allan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Før corona spredte sig i starten af 2020 havde han derfor levet et relativt stille liv, når det kom til offentligheden.

Men med coronas ankomst er han blevet en meget benyttet ekspertkilde i medierne og har fra pandemiens første tid givet sin vurdering af alt fra vaccinationsprogrammer til smittespredning.

- Det var mærkeligt. Jeg havde ikke haft noget ønske om fem minutters berømmelse. Jeg havde bare svaret på de henvendelser, jeg havde fået fra medierne.

- Jeg længes også efter at synke ned i ukendtheden igen, sagde i august til Helsingør Dagblad.

I takt med, at smitten igen har taget fart efteråret igennem, har Allan Randrup Thomsen kunnet skyde en hvid pind efter den længsel.

På det seneste har han talt meget for, at revaccinations-programmet blev opgraderet betydeligt. Vaccinationerne mod covid-19 mister nemlig effekt over tid, og derfor skal befolkningen have tredje stik for at holde smitten stangen.

Ikke mindst for dem, der er lidt oppe i alderen.

- Jeg må sige, jeg får lidt ondt i maven, når jeg hører de tal, for jeg er selv over 65 år og er ikke indkaldt til tredje stik endnu.

- Tallene viser, at det er så meget mere relevant at speede processen med tredje stik op. Jeg forstår ikke, hvorfor det går så langsomt med at få rullet det tredje stik ud, sagde han ifølge Berlingske om smitteudviklingen sidste uge.

Mandag aften har Sundhedsministeriet oplyst, at man vil forøge vaccinationsprogrammet, så 300.000 borgere kan vaccineres om ugen.