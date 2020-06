Kendt dansk bar politianmeldt i racisme-sag

Den kendte danske bar-kæde Zwei Grosse Bier Bar er blevet politianmeldt for racisme, efter barens filial i Randers lørdag aften afviste to mandlige gæster. Direktørens afviser anklagerne

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Sent lørdag aften forsøgte zambiske Kerry Chimwiza Sachi sammen med en anden mand af anden etnisk herkomst end dansk samt flere danske venner at komme ind på ølbaren i Storegade i Randers.

Anklage: 'Sorte mennesker er ikke velkomne'

Vennerne havde forinden besøgt flere andre barer i den populære festgade, men da turen kom til Zwei Grosse, var det slut med gæstfriheden.

I et længere opslag på Facebook forklarer Kerry Chimwiza Sachi, hvordan vennerne ifølge hans opfattelse ene og alene blev afvist i døren, fordi Kerry og hans ven Paul har en mørk hudfarve.

Ifølge Kerry Chimwiza Sachi skulle dørmanden ordret have sagt til vennerne, at 'sorte mennesker ikke er velkomne hos Zwei Grosse Bier Bar.'

- Jeg gik forrest og blev stoppet af dørmanden, som afviste at lukke mig ind, forklarer Kerry Chimwiza Sachi til Randers Amts Avis.

Ifølge Kerry Chimwiza Sachi fik han og vennen Paul i første omgang at vide, at de var 'hardcore trouble makers'. Da de forklarede, at de aldrig havde været der før, fik de angiveligt forklaringen om, at afvisningen kom på baggrund af deres hudfarve.

Zwei Grosse afviser alt

Hos ledelsen i Zwei Grosse Bier Bar har man svært ved at genkende det hændelsesforløb, som Kerry Chimwiza Sachi beskriver.

- Vores dørmænd nægter pure, at de har omtalt gæsternes hudfarve. Og det tror jeg heller ikke, de har gjort, siger direktør i Zwei Grosse Bier Bar Danmark Henrik Foged Jensen til Ekstra Bladet.

- Jeg har aldrig nogensinde brugt hudfarve eller nationalitet over for mine venner eller personale. Det er ikke eksisterende. Vi laver en forretning med en folkelig afterski-ånd. Det betyder, at alle aldre, alle køn og baggrunde er sammen og skabe en fest sammen.

- Men en ting vil jeg gerne sige. Vi sorterer gæster fra og problemer fra. Men det har ikke noget med race eller hudfarve at gøre, men noget med adfærd, siger Henrik Foged Jensen.

Langede ud efter dørmand

Henrik Foged Jensen forklarer, at Kerry Chimwiza Sachi og hans ven blev afvist i døren, fordi Kerry Chimwiza Sachi bliver udpeget som en, der muligvis tidligere har skabt problemer andre steder i Storegade.

Ifølge Zwei Grosse Bier Bar forsøger deres dørmand at snakke med Kerry Chimwiza Sachi om vennens mulige dårlige omdømme.

- Kerry Sachis ven hidser sig straks voldsomt op, før vi når at sige ret meget yderligere. Allerede her overtræder man vores retningslinjer, og det er klart, at med sådant et temperament ønsker vi dem ikke på vores beværtning, siger Henrik Foged Jensen.

- Kort tid efter kommer de tilbage, hvor de begynder at fotografere. På et tidspunkt langer manden i den røde jakke ud efter vores dørmand, forklarer Zwei Grosse Bier Bars direktør.

Ifølge Kerry Chimwiza Sachis interview med Randers Amts Avis forsøgte hans ven ikke at slå dørmanden, men blot slå dørmandens kasket af.

Herefter forlod gruppen stedet, mens dørmændene tilkaldte politiet.

Ramt af shitstorm

Efter Kerry Chimwiza Sachi delte sin oplevelse af episoden, som han indleder under overskriften 'Jeg er lige blevet stemplet på baggrund af min race for første gang i Danmark', har en regulær shitstorm raset på barens nationale og lokale Facebook-sider og Instagram-profiler, hvor dørmanden kræves fyret.

Det har fået Zwei Grosse Bier Bar til også på de sociale medier at afvise historien. Direktør Henrik Foged Jensen understreger, at man fortsat bakker sin dørmand op.

- Vi har ikke sorte og hvide i vores forretning - vi har gæster. Vi sorterer ikke i folk, men vi sorterer, hvis folk har en truende adfærd. Og der fik dørmanden ikke mange chancer for at kommunikere med de her mennesker, før linjerne var trukket op, siger Henrik Foged Jensen.

Kerry: 'Jeg er rolig'

Kerry Chimwiza Sachi oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at udtale sig yderligere, før politisagen er færdigbehandlet.

Ekstra Bladet har desuden forelagt Henrik Foged Jensens forklaring overfor Kerry Chimwiza Sachi. Til den har han en kort kommentar:

’Jeg har læst artiklen (i Randers Amts Avis, red.) og direktørens interessante PR-skrift. Politiet er stadig i gang med deres efterforskning og jeg er nødt til at respektere det ved at være rolig. Jeg vil svare på et passende tidspunkt, når den uafhængige rapport fra politiet er lavet med konklusionen på efterforskningen'.

Østjyllands Politi skal nu tage stilling til, om de vil gå videre og rejse formel sigtelse mod Zwei Grosse Bier Bar i sagen.