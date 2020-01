Kendt dansk byggefirma konkurs

Virksomheden bag byggefirmaet Kalmar-huse, Kalmargården A/S, er onsdag taget under konkusbehandling.

Det skriver JydskeVestkysten.

Avisen har fået oplysningen bekræftet af advokat Jørgen Markholm. Han er udpeget som kurator for konkursboet.

Samtidig skriver Kalmar-huse på sin hjemmeside, at 'Kalmargården A/S er midlertidig lukket'.

Kalmar-huse er under konkurs. Her ses et sommerhus (tv.), som virksomheden har opført. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix

Det danske typehusfirma fra Bramming har haft svært ved at finde de håndværkere, der kan bygge de primært sommerhuse, som Kalmar-huse opfører.

Derfor havde virksomheden et underskud på 2,67 millioner kroner i 2018, viser det seneste regnskab.

I 2011 gik Kalmar-huse, der siden 1968 har opført 11.000 huse rundt i Danmark, ligeledes konkurs. Her blev man året efter reddet, da det lykkedes at genrejse selskabet.

Jørgen Markholm fortæller til JydskeVestkysten, at der også denne gang arbejdes på en rekonstruktion af virksomheden.

Konkursbehandlingen skal foregå ved skifteretten i Esbjerg.